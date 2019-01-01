أوين يشرح أسباب تفوق ليفربول على مانشستر يونايتد

الأزمة لا تكمن في جودة ولا كفاءة اللاعبين

يعتقد المهاجم الدولي الإنجليزي السابق مايكل أوين، أن مانشستر يونايتد لا يقل عن ليفربول في أي شيء، لكنه بحاجة لثورة تصحيح في قطاع الكرة، ليُحاكي جودة الغريم الأزلي في الوقت الراهن.

ويرى المهاجم المثير للجدل في الآونة الأخيرة، أن أزمة الشياطين الحمر لا تكمن في لاعبيه، وذلك لاعتقاده بأنهم بالكاد على نفس مستوى لاعبي ليفربول، لكن الفارق بين الناديين، طريقة وسياسة الإدارة في التعامل مع المدربين واللاعبين.

وفي هذا الصدد قال لشبكة (ESPN) الأمريكية "من الصعب التشكيك في جودة وكفاءة لاعبي مانشستر يونايتد، وهذا يظهر في مقارنتهم بلاعبي الفرق الأخرى. أنظر مثلا إلى ليفربول. هل تعتقد أن لاعبي مانشستر يونايتد أقل شأنًا منهم؟ لا أعتقد ذلك".

وأضاف "لكن في ليفربول يلعبون بفهم وتماسك وثقة أكبر من لاعبي مانشستر يونايتد، وكنت أتحدث مع جون بارنز في هذا الأمر وكان يشاطرني الرأي، لذا لا أعتقد أن هناك فوارق كبيرة على مستوى الأفراد بين الفريقين".

وسلط الضوء على أزمة مانشستر يونايتد قائلاً "عندما تنظر إلى اللاعبين، ستجد أن الفريق لديه مجموعة رائعة من اللاعبين، لكن المدربين لا يُخرجون منهم مثل ما يفعل بيب جوارديولا مع لاعبي مانشستر سيتي وكلوب مع ليفربول في الوقت الراهن".

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ولم ينس تأثير تقاعد الأسطورة سير أليكس فيرجسون، بقوله "لم يتخيل أحد أن ينخفض المستوى بهذه الطريقة منذ ذلك الحين (تقاعد شيخ المدربين)، لقد ربح الكثير من البطولات، لكن عندما تشاهد مانشستر يونايتد الآن، تشعر وكأنه مجرد ظل لما كان في عهد فيرجسون، لذا أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتعود الأمور إلى نصابها الصحيح".