أوين: لم أحلم باللعب لمانشستر يونايتد وأردت العودة لليفربول

مايكل أوين نجم ليفربول وريال مدريد السابق يتحدث عن مسيرته الكروية وكيف سارت عكس رغبته!

أكد النجم الإنجليزي مايكل أوين نجم ليفربول ومانشستر يونايتد المعتزل أنه لم يكن يحلم أن يمثل الشياطين الحمر في أي وقت طوال مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أوين ونشرتها صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أنه أراد العودة لصفوف ليفربول بعد انتهاء تجربته في إسبانيا.

وقال أوين: "أنا ممتن حقًا لأنني لعبت في صفوف ريال مدريد، بالنسبة لي كانت تلك فرصة عظيمة من أجل تجربة أشياءً مختلفة في كرة القدم".

وأضاف: "اللعب في صفوف ريال مدريد أو الانضمام لنادي برشلونة يعد أمرًا مقدسًا، لكن بعد تلك الفترة أردت أن تكون الأمور مختلفة وأن أعود لليفربول وأعيش بسعادة للأبد".

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وأكمل: "بالرغم من ذلك لو تكررت الظروف كنت سأوقع مع مانشستر يونايتد بنفس الكيفية، لقد كان ذلك هو الخيار الأفضل بالنسبة لي في ذلك الوقت".

وأنهى تصريحاته: "أنا لست خجلًا مما قمت به بالرغم من أن الجميع يريدني أن أكون كذلك، لم يكن حلمي أبدًا اللعب لستوك سيتي ومانشستر يونايتد أو نيوكاسل لكن مسيرتي أخذتي لهناك".

جدير بالذكر أن أوين كان قد اعتزل كرة القدم في صيف ٢٠١٣ بعدما أمضى عامًا في صفوف ستوك سيتي ودع فيه الملاعب.