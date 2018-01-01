أوين : كلوب قادر على إعادة بوجبا لأفضل مستوياته

المهاجم الإنجليزي السابق يرى جوزيه مورينيو مدرب غير مناسب للاعب الوسط الفرنسي وكذلك أسلوب لعبه

يرى مايكل أوين أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أن بول بوجبا سيقدم أفضل ما عنده اذا انتقل لصفوف الريدز.

بوجبا يعاني من هبوط شديد في مستواه هذا الموسم، نظراً لتوتر علاقته مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

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أوين يرى أنه في حالة مغادرة بوجبا لمانشستر يونايتد، وعمله مع يورجن كلوب مدرب ليفربول سيعود لأفضل مستوياته.

وقال مهاجم الريدز السابق:"أعتقد أن المدرب يتحمل جزء من المسؤولية عن ذلك وأيضاً خطة اللعب".

أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩



ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وأضاف:"أتذكر جيداً عندما وقع للمرة الأولى كانوا يجربون العديد من الأساليب لإخراج أفضل ما عنده".

وتابع:"أشعر بالحزن تجاهه حيث يتسرب لدي إحساساً أنه لايزال في سن السادسة أو السابعة عشر يتعلم الكرة".

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واستكمل:"يقوم بالعديد من الأخطاء في كل مباراة، وأرى إنه سيؤدي بشكل أفضل إذا لعب مع بيب جوارديولا أو يورجن كلوب الذي يساعد اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم".

جدير بالذكر أن بوجبا شارك في خسارة مانشستر 2/1 أمام فالنسيا أمس الأربعاء بدوري أبطال أوروبا، حيث تأهل الفريق لدور الـ16 بغض النظر عن النتيجة.