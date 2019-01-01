أوين: أنانية صلاح لن تسبب مشكلة في ليفربول أو مع ماني

مهاجم الريدز السابق يرى أن هذه الأمور تحدث دائماً بين اللاعبين في الفرق ولكن الفارق هذه المرة أنها كانت أمام الكاميرات

فيسبوك تويتر بلال محمد

دافع مايكل أوين، لاعب ليفربول السابق عن محمد صلاح، لاعب الفريق الحالي، أمام من وصفوه بالأنانية، تجاه ساديو ماني في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أن هذه المشكلة سيتم تجاوزها سريعاً.

وخرج ساديو ماني غاضباً في مباراة فريقه الأخيرة أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي، بسبب تصرفات صلاح الذي رفض تمرير الكرة له وفضل أن يسدد هو على المرمى.

وقال أوين في تصريحات صحفية اليوم: "عندما تنظر إلى الجانب الهجومي في ليفربول، فإنك سترى فيرمينو أكثر لاعب غير أناني في العالم، سيكون حلماً اللعب بجواره".

وواصل: "على الجانب الآخر، هناك صلاح الذي يركز فقط على التسجيل، ويريد دائماً أن يكون الهداف، وهناك ساديو ماني الذي يحب التهديف هو الآخر، ويكون أناني عندما يحتاج إلى ذلك".

وتابع: "تحدث العديد من المشكلات في كل وقت ومع كل الفرق، وهذه مهمة يورجن كلوب لتخفيفها، يجب أن يكون هناك شخص أناني وآخر غير أناني وإلا فلن تحصل على أهداف قط".

وأكمل: "في أفضل حالاتي مع إيميل هيسكي كان هو غير أنانياً بالمرة وكنت أنا أناني".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "لا أعتقد أن هذه المشكلة ستستمر، في المرة القادمة عندما يحصل صلاح على الكرة سيكون أكثر وعياً ويمرر في بعض الأحيان".