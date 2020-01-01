أومتيتي يُعاند الإدارة: لا أريد مغادرة برشلونة

الجميع يضع السكاكين في ظهرنا..

أبدى صامويل أومتيتي، لاعب برشلونة، رغبته الصارخة في الاستمرار مع النادي الكتالوني، في وقتٍ اعتبر فيه أن الجميع يُسلط السكاكين تجاه ظهر اللاعبين الفرنسيين بكامب نو.

وكان أومتيتي قد خرج من حسابات رونالد كومان مع تراجع مستواه في آخر موسمين، لتحاول إدارة البرسا أن تبيعه في الصيف الماضي إلا أنه لم يتلق أي عروض سوى من ليون.

الأمر وصل بإدارة جوسيب ماريا بارتوميو إلى التفكير في تسريحه مجانًا، قبل أن تتراجع وتُبقي عليه حتى يناير، إلا أن الفرنسي يبدو مصممًا على الاستمرار مرة أخرى.

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أومتيتي في تصريحاته للصحافة قال "كل شيء كان ممكنًا في سوق الانتقالات، ليون هو فريقي ومدينتي، كانت هناك بعض المناقشات، لكنها كانت سريعة ولم يكن هناك شيء ملموس".

كما أضاف "كان عليّ أن أكون قادرًا على التحدث مع النادي. سأكون صادقًا برشلونة هو برشلونة، لا أريد مغادرة برشلونة ولا حتى أقل من ذلك".

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أما عن حالته البدنية فقال "كان العامان الماضيان هما الأكثر تعقيدًا في مسيرتي، أحيانًا سئمت حقًا. كنت أعود في كل مرة ثم أصاب بإصابة جديدة".

"لم تكن مشكلة في الركبة، بل كان لديّ مشكلة عدم توازن كلي، كان عليّ أن أبدأ من جديد. توقفت عن أكل اللحوم والأسماك والحليب، الآن أشعر بأنني أفضل، لم يسبق لي وأن عملت بنفس جدية الآن."

الانتقادات لا تتوقف لأومتيتي وكذلك زميليه ومواطنيه أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي، وقد كشف الأول عن العلاقة الوثيقة التي تربطهم وكيفية مواجهة الضغوطات القوية التي يتعرضون لها.

أومتيتي قال "غالبًا ما نكون معًا، لقد عشنا جميعًا أوقاتًا معقدة، الكل يضع السكاكين خلف ظهورنا ويريد قتلنا، لكن فيما بيننا نحاول الضحك".

وأتم متحدثًا عن قضية ليونيل ميسي "لقد كان صيفًا حافلًا بالأحداث، بالنسبة لي وللنادي كان غريبًا قراءة ذلك، أراد ليو المغادرة وكانت لديه أسبابه، لكن تخيل برشلونة بدون ميسي أمر مستحيل".

الجدير بالذكر أن أومتيتي البالغ من العمر 26 عامًا لم يفلح في المشاركة هذا الموسم في أي مباراة، حيث صار الخيار الرابع خلف بيكيه ولونجليه وآراخو.