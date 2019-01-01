أومتيتي يتوقع استمراره مع برشلونة

اللاعب الفرنسي ارتبط بالانتقال لآرسنال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى صامويل أومتيتي رغبته بالبقاء في برشلونة الموسم القادم، مؤكدًا أنه سعيد جدًا باللعب مع الفريق رغم الموسم الماضي الصعب.

وارتبط المدافع الفرنسي بالرحيل عن ملعب كامب نو بعد خروجه من حسابات التشكيل الأساسي للمدرب إيرنيستو فالفيردي نتيجة معاناته من الإصابة خلال الموسم الماضي وبعد تألقه مع منتخب فرنسا في مشوار التتويج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

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لكن صاحب الـ25 سنة أكد خلال حوار له سعادته في برشلونة، مضيفًا "جودة الحياة هناك رائعة، بالنسبة لي هو المكان الأفضل للعيش واللعب".

"المكان، عقلية الناس، فريقي واللاعبين الذين أقابلهم يوميًا، بصراحة لم أكن سأحلم بأفضل من هذا".

أضاف "تأقلمت جيدًا مع الفريق، لقد استقبلوني جيدًا. كانوا رائعين معي، رغم أنني لم أتحدث الإسبانية جيدًا، لكننا نجحنا في فهم بعضنا البعض والجميع ساعدني كثيرًا".

أومتيتي اعترف بموسمه الصعب، قائلًا "صحيح أنه كان موسمًا صعبًا نتيجة الإصابة، لكني كنت أعلم أن هذا سيحدث، كنت أعلم أن العواقب لن تكون بسيطة بعد المشاكل التي عانيت منها خلال كأس العالم".

أتم "أعتقد أنه كان شيئًا جيدًا ويستحق. تمكنت من استعادة لياقتي البدنية واللعب من جديد في نهاية الموسم. الآن سأستعد للموسم الجديد وأنا جيد بنسبة 200%".

يُذكر أن المدافع الفرنسي سيدخل الموسم القادم عامه الأخير في عقده مع برشلونة.