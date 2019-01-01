أومتيتي: ديمبيلي في حاجة للنضج وإنييستا مختلف عن ميسي

صامويل أومتيتي نجم برشلونة يتحدث عن بدايته في النادي الكتالوني مع إنييستا وميسي ومستقبله في ليون.

كشف النجم الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب فريق برشلونة عن رغبته في العودة يومًا ما لفريق ليون حيث بدأ كرة القدم قبل الانضمام للفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أومتيتي وأكد خلالها أنه يسعى لدخول مجال التدريب عقب انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم.

وقال أومتيتي: "ربما أعود يومًا من الأيام لفريق ليون كلاعب أو كمدرب لا أعرف لكنني أعلم أنني أريد العمل في التدريب بعد الاعتزال، واحاول دومًا التعلم من المدربين الذي أعمل معهم الكثير من الأمور".

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وأضاف عن ديمبيلي: "هو لاعب رائع لكنه لا يزال لا يملك المستوى الكافي ليكون مثل لاكازيت على سبيل المثال، أظن أنه في حاجة للمزيد من النضوج".

وأكمل عن بدايته مع برشلونة: "كنت محظوظًا بوجود ذلك الكم من النجوم الكبار الذين ساعدوني وتعاملوا معي بتواضع وبفضل ذلك كان التأقلم سهلًا".

وأنهى تصريحاته باختيار تشكيلته الخماسية المثالية: "ميسي يأتي أولاً وبعده إنييستا هو مختلف عنه ولديه هدوء كبير داخل وخارج الملعب والجميع يحترمه بشكل كبير، بعد ذله هناك أنا وتير شتيجن بالإضافة للاكازيت".

جدير بالذكر أن أومتيتي كان قد انضم لبرشلونة بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية عام ٢٠١٦ وأظهر مستويات طيبة بالرغم من ابتعاده مؤخرًا عن التشكيلة لصالح مواطنه كليمون لونجليه بسبب الإصابات وتراجع اللياقة البدنية.