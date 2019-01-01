تصفيات كأس أوروبا

أومتيتي بديلًا لإيمريك لابورت في قائمة منتخب فرنسا

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Getty Images
نجم مانشستر سيتي إيمريك لابورت يغادر قائمة منتخب فرنسا وصامويل أومتيتي لاعب برشلونة يحل بديلًا له.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

غادر اللاعب إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي قائمة منتخب بلاده الخاصة بفترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل.

جاء هذا بعدما تعرض اللاعب للإصابة في مواجهة فريقه اليوم أمام برايتون في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، والتي غادر على إثرها ملعب المواجهة.

ودخل اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي نجم برشلونة للقائمة كبديلًا له بالرغم من ابتعاده عن المشاركات مع الفريق الكتالوني لصالح مواطنه كليمون لونجليه.

وكان جوارديولا قد أثار المزيد من القلق بشأن إصابة اللاعب، حيث أكد أنه لا يعرف الكثير عنها، لكنها تبدو صعبة وقد تبعده لفترة.

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وقال جواردويلا: "بالطبع أشعر بالقلق حيال ذلك وأنتظر للاطمئنان على صحته، نتمنى ألا تتسبب الأمور في ابتعاده كثيرًا عن الفريق"

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي سيواجه كل من ألبانيا وأندورا في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية في السابع والعاشر من الشهر القادم.

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