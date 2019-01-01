إصابة جديدة لأومتيتي واللاعب يعود لبرشلونة

المدافع الفرنسي لم يشارك مع منتخب بلاده بالأمس بسبب الإصابة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن منتخب فرنسا، إصابة مدافعه صامويل أومتيتي، في قدمه اليمنى ومغادرة معسكر الديوك، وعودته إلى برشلونة.

المدافع صاحب الـ 25 عاماً، لم يشارك مع الديوك الفرنسية بالأمس، في الفوز على ألبانيا بأربعة أهداف لهدف في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادمة.

ويعاني أومتيتي من إصابة في قدمه اليمني منذ يوم الإثنين الماضي، وبناء على قرار الطاقم الطبي اليوم لمنتخب فرنسا، تقرر إعادة أومتيتي إلى برشلونة، بعد تأكد صعوبة مشاركته أمام أندورا..

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب المتوج بكأس العالم الأخيرة، إصابة اللاعب بكدمة في القدم اليمني، ووجه له الشكر وتمنى له الشفاء السريع

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ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الفرنسي، أمام أندورا يوم الثلاثاء القادم، على أرضه في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2020.

المنتخب الفرنسي، يفتقد إلى العديد من اللاعبين في الفترة الحالية بسبب الإصابة، ضمنهم بول بوجبا، ونجولو كانتي، وكيليان مبابي، وأخيراً المنضم لهم حديثاً أومتيتي.

جدير بالذكر أن الديوك الفرنسية تحتل صدارة مجموعتها برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع تركيا وأيسلندا بعد لعب 5 جولات، وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى البطولة.