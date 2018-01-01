أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح

ماذا قال مهدي بن عطية لمحمد صلاح بعد فوز الأخير بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية لأفضل لاعب أفريقي

فيسبوك تويتر محمد عماد

قدم المدافع المغربي مهدي بن عطية التهاني للمصري محمد صلاح بعد فوز الأخير بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي عن عام 2018.

وتوج صلاح نجم ليفربول بالجائزة للعام الثاني على التوالي في إنجاز لم يحققه من قبل سوى النيجيري جاي أوكوشا.

رسميًا – محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا من "BBC"

وتفوق صلاح هذا العام على زميله في الريدز ساديو ماني والسنغالي الآخر خاليدو كوليبالي مدافع نابولي والغاني توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد ومهدي بن عطية مدافع يوفنتوس.

عقب الإعلان عن الفائز نشر صلاح صورة له مع الجائزة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليكتب له مدافع أسود الأطلسي: "ما شاء الله يا أخي".

يذكر أن محمد صلاح ومهدي بن عطية يتواجدان أيضًا ضمن القائمة المعلنة من قبل الاتحاد الأفريقي لاختيار أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2018 والتي تضم عشرة أسماء.