أول تعليق من رونالدو عقب استبعاده من قائمة يوفنتوس

رونالدو خارج قائمة السيدة العجوز لمواجهة أتلانتا

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس على استبعاده من قائمة فريقه التي ستواجه أتلانتا في الدوري.

وخرج البرتغالي الدولي، من قائمة السيدة العجوز لمواجهة أتلانتا، عصر غد السبت في الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

رونالدو نشر عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك صورة له بتدريبات يوفنتوس وكتب: "أركز على مرحلة الاستشفاء لكي أعود قريباً".

وأكد ماوريتسيو ساري مدرب السيدة العجوز اليوم، خروج رونالدو من قائمة المباراة بسبب الإصابة وأنه يشعر بالإجهاد.

واشتكى رونالدو من مشاكل في الركبة خلال آخر مباراتين له مع يوفنتوس قبل فترة التوقف الدولي، قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي مع منتخب بلاده في تصفيات اليورو.

وسجل صاحب الـ 34 عاماً، أربعة أهداف في آخر مباراتين مع منتخب بلاده، إذ سجل هاتريك في شباك ليتوانيا وهدفاً في شباك لوكسمبورج.

جدير بالذكر ان يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر بعد لعب 11 جولة حتى الآن.