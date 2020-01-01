أول تحرك من إدارة الاتحاد لتجنب عقوبات الفيفا

أصبح نادي الاتحاد مهدداً خلال الفترة الأخيرة بالمنع من تسجيل اللاعبين لثلاث فترات انتقال

يمر نادي الاتحاد السعودي بالعديد من الأزمات التي تُحاصر النادي خلال الفترة الحالية بسبب الديون المستحقة على النادي لعدد من الأطراف الخارجية إلى جانب لاعبين ومدربين سابقين.

وقالت تقارير مُقربة من العميد أن إدارة الفريق برئاسة انمار الحائلي تُجري حاليًا مباحثاتها مع عددًا من أعضاء الشرف لمناقشة القضايا العالقة والمطالبات المالية التي تحاصر النادي.

وأصبح نادي الاتحاد مهدداً خلال الفترة الأخيرة بالمنع من تسجيل اللاعبين لثلاث فترات انتقال، بدءاً من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب قضيته مع اللاعب المغربي مروان دا كوستا.

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ولا تُعد أزمة دا كوستا الوحيدة التي تُحاصر النادي، حيث ينتظر نادي جلطه سراي التركي باقي مستحقات اللاعب جاري رودريجيز الذي وقع للفريق الشتاء الماضي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن التحركات الاتحادية تأتي بهدف الاستفادة من خبرة الشرفيين إلى جانب تأمين دعم مالي للخزينة يفي بالوفاء بعدد من الالتزامات المالية على النادي في ظل توقف الدفعات المالية لعقود الرعاية.

يُذكر أن إدارة الاتحاد مطالبة في غضون الأيام القليلة المقبلة بالالتزام مع اللاعبين بشأن تسليمهم راتب شهر وذلك إثر الاتفاق التي جمع اللاعبين بإدارة النادي على تخفيض رواتبهم الشهرية 50 في المائة خلال أزمة فيروس كورونا.