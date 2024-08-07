"أنا فائز" .. توماس مولر يحتفل بذهبية أولمبياد باريس 2024

نجم بايرن ميونخ احتفل جيدًا بالذهب الأولمبي

احتفل توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، بالميدالية الذهبية التي حصل عليها في أولمبياد باريس 2024 بواسطة جواده "تشيكر" في مسابقة قفز الحواجز ضمن لعبة الفروسية.

الفارس كريستيان كوكوك كان قد فاز يوم أمس الثلاثاء، وهو على ظهر الحصاد "تشيكر" الذي يعود جزء من ملكيته لنجم بايرن ميونخ، بالميدالية الذهبية لرياضة القفز الفردي في أولمبياد باريس.

مولر ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وهو يرتدي الميدالية الذهبية ويتغنى بها، وقد عنونه بـ "إنها ذهبية .. نحن فائزون في الأولمبياد".

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وقد أضاف في مقطع الفيديو مخاطبًا الفارس كوكوك "أرفع القبعة لك على ما فعلته مع تشيكر طوال العام ونصف الماضيين، أنا في غاية الحماس، دعنا نذهب للاحتفال الآن".

وأضاف "هذه ميدالتي الذهبية، لقد فزت بالميدالية الذهبية. إنه نجاح مبهر، أنا سعيد للغاية".

يُشار إلى أن النجم الألماني أحد كبار مشجعي الفروسية ويمتلك مع زوجته ليزا مولر مزرعة لتربية الخيول.