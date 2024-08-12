فيديو | علم فلسطين يتصدر المشهد بلقطة فريدة في ختام أولمبياد باريس 2024

لقطة ملفتة في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية

اختتمت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، باريس 2024، في العاصمة الفرنسية مساء أمس، وقد تصدر علم فلسطين المشهد في حفل الختام.

أولمبياد باريس افتتحت في الـ26 من يوليو الماضي واختتمت مساء أمس بتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الفائزين بالميداليات على حساب الصين واليابان.

وتضمن حفل الختام العديد من الفقرات الملفتة، أبرزها تواجد النجم توم كروز لاستلام علم الأولمبياد ونقله إلى مدينة لوس أنجلوس التي ستستضيف النسخة القادمة، والعروض الغنائية من فرقة "ريد هوت تشيلي بيبرز" وبيلي إيليش وسنوب دوج ودكتور دري، لكن علم فلسطين تصدر المشهد وخطف الأضواء من الجميع.

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العلم الفلسطيني كان موجودًا بجانب بقية الأعلام في السور المحيط بملعب ستاد دو فرانس، لكنه ظهر فجأة وقد سُلط عليه الضوء بشدة خلال كلمة توني إستانجي رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024.

يُشار إلى أن الرياضيين العرب حصدوا 17 ميدالية متنوعة في أولمبياد باريس، 7 ذهبية و4 فضية و6 برونزية، توزعت بين 6 دول.