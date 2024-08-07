رغم سحب الدم وقص الشعر! .. 150 جم تُحطم حلم مصارعة هندية في أولمبياد باريس 2024

قصة مأساوية من أولمبياد باريس

كانت ملحمة المصارعة الهندية فينيش فوجات ستكتمل في المباراة النهائية لرياضة المصارعة وزن 50 كيلوجرام في أولمبياد باريس 2024 لولا 150 حرام حطمت حلم الذهب.

المصارعة الهندية نجحت يوم أمس في الفوز بـ3 مباريات لتتأهل لمواجهة الأمريكية سارة هيلدبراندت على الميدالية الذهبية، ولكن تم استبعادها من المباراة والمسابقة بشكل كامل بعد فشلها في اختبار الوزن، حيث ظهر زائدًا بمقدار لم يتجاوز الـ150 جرام.

صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أفادت أن المصارعة لجأت للعديد من الوسائل للتخلص من الوزن الزائد الذي وصل إلى كيلو جرام تقريبًا مساء أمس، إذ لم تتناول أي طعام منذ انتهاء مباريات أمس وخضعت للعديد من جلسات الساونا وسحبت دم من جسدها، بل حتى أنها قصت شعرها بناءً على نصيحة أحد المساعدين حتى تتخلص من 0 جرام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كل تلك الوسائل لم تساعد فوجات في النهاية لتصل للوزن المطلوب في الوقت المحدد ولذا تم استبعدها وسط تعاطف الجميع وكلمات الدعم والمساندة من مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية في الهند، خاصة بعد دخولها المستشفى والكشف عن أن ما فعله يُهدد حياتها.

ناريندرا مودي، رئيسة وزراء الهند، وصفت فوجات بالبطلة الملهمة، وأضافت عبر منصة إكس "أنت فخر الهند ومصدر إلهام لكل هندي".

يُشار إلى أن مباريات المصارعة في الأولمبياد تُقام كل يومين لوزن محدد، ويتم قياس وزن المتسابقين صباح كل يوم مع استبعاد من يتجاوز الوزن المحدد من المسابقة بالكامل وليس فقط من المباراة.