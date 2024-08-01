فازت بالفضة ولكن .. بطلة إيطاليا الأولمبية تخطف الأنظار بسبب "الجبنة"!

القصص الغريبة والمثيرة حاضرة بقوة في أولمبياد باريس 2024

تزدحم أولمبياد باريس 2024 بالقصص المثيرة والمدهشة، وإحداها قادمة من إيطاليا وتخص جورجيا فيلا بطلة الجمباز المتوجة أخيرًا مع زميلاتها بالميدالية الفضية لمسابقة فرق السيدات.

الفتاة صاحبة الـ21 عامًا لفتت الأنظار بشدة حين فازت بميدالية برونزية في بطولة العالم للجمباز في الصين عام 2019، وهي الأولى لإيطاليا في اللعبة منذ عام 1950، وقد كانت تحلم بميدالية أخرى في أولمبياد طوكيو 2020 لكن إصابة في الكاحل قبل أسبوعين من ركلة البداية حالت دون ذلك.

جورجيا عوضت الحلم خلال النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية، حيث نجحت بالفوز في الميدالية الأولى لإيطاليا في الجمباز منذ عام 1928، لكن لم يكن ذلك الجزء المدهش في القصة، بل الصور المنتشرة لها رفقة قطع كبيرة من جبن البارميزان أو ما يُعرف بالإيطالية بجبن بارميجيانو ريجيانو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ذا جارديان" كشفت السر خلف تلك الصور المثيرة للدهشة والإعجاب، حيث أفادت أن جورجيا وقعت عقد رعاية مع اتحاد بارميجيانو ريجيانو المشرف على صناعة الجبن العريق في إيطاليا قبل أولمبياد طوكيو، وقد وصف الاتحاد آنذاك تلك الرعاية في بيانه قائلًا "تلك الرعاية تؤكد أن الجمع بين بارميجيانو ريجيانو وعالم الرياضة لا ينفصل من حيث الأصالة والجودة والقيمة الحيوية، سواء في النشاط الرياضي أو في التغذية الصحيحة".