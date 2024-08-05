رغم عدم فوزها بميدالية .. إسبانيا تحضر مع الفائزات في كرة الريشة بسبب لفتة إنسانية

لقطة إنسانية لن ينساها التاريخ..

قدمت البطلة الصينية هي بينجياو، لقطة أخلاقية رائعة، خلال مراسم فوزها بالميدالية الفضية في منافسات كرة الريشة للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وتأهلت هي بينجياو إلى المباراة النهائية في أولمبياد باريس 2024، نتيجة انسحاب منافستها الإسبانية كارولينا مارين، التي سقطت على أرض الملعب لإصابتها في الرباط الصليبي.

وخلال حفل تتويج الفائزات بالميدالية الأولمبية، قامت هي بينجياو بإبراز علم إسبانيا، والذي يخص منافستها المُصابة التي انسحبت من نصف النهائي، علمًا بأن المنافسات شهدت فوز ثلاث بطلات من كوريا الجنوبية والصين وإندونيسيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونالت هي بينجياو إشادة كبرى بعد تصرفها الذي يعكس الروح الرياضية التي تهدف إليها دورة الألعاب الأولمبية، لتضيف طابعًا مميزًا إلى حفل فوزها التاريخي بفضية باريس.

يذكر أن الكورية آن سي يونج فازت بالميدالية الذهبية في منافسات كرة الريشة، في (باريس 2024)، بعد الفوز على هي بينجياو بشوطين دون مقابل (21-31) و(21-16).