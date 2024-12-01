غضب جماهير مانشستر يونايتد ضد إدارة ناديها

عبرت جماهير مانشستر يونايتد عن غضبها تجاه إدارة ناديها برئاسة السير جيم راتكليف، قبل مباراة إيفرتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام نظيره إيفرتون في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد، وهو ما استغلته الجماهير.

وقامت الجماهير برفع لافتات خارج ملعب أولد ترافورد قبل بداية مباراة إيفرتون، تُهاجم خلالها السير جيم راتكليف وعائلة الجلايزرز ملاك النادي.

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وجاءت تلك الاحتجاجات، بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الفريق، حيث قاموا بتوجيه هتافات: "جيم راتكليف جبان" خارج أولد ترافورد.

وقامت إدارة مانشستر يونايتد برفع أسعار تذاكر المباريات لجميع الأعضاء، إلى 66 جنيهًا استرلينيًا لبقية الموسم.