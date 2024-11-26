برشلونة يستقر على صفقة بـ"خصم 50%" لإشعال المنافسة مع كوندي

نظرة بعيدة المدى من ديكو

وضعت إدارة برشلونة، أوسكار مينجويزا لاعب سيلتا فيجو، ضمن لائحة طلبات الفريق الكتالوني، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن في تشكيلة المدرب هانسي فليك.

مينجويزا (25 عامًا) هو أحد أبناء أكاديمية برشلونة، لكنه لم يحصل على فرصة كافية لإظهار قدراته عند ظهوره مع الفريق الأول خلال الفترة من (2020-2022)، ليرحل إلى سيلتا فيجو في صفقة انتقال حر.

ومنذ انتقاله إلى سيلتا فيجو يؤدي مينجويزا بشكل تصاعدي، ومع بداية الموسم الجاري قدم أداء ملفتًا، حيث لعب مع الفريق 13 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 5 تمريرات حاسمة، ليجبر لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا على استدعائه لقائمة "لاروخا".

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وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ديكو يرى في عودة مينجويزا عدة مكاسب للفريق، حيث سيدعم مركز الظهير الأيمن الذي يشغله جول كوندي ويحظى بدعم كبير من المدرب هانسي فليك، لكنه سيكون أفضل بديل له ويشعل المنافسة معه.

وأشارت إلى أن برشلونة يحتفظ بنسبة 50% من حقوق بيع مينجويزا، الذي يرتبط بعقد مع سيلتا فيجو وبه شرط جزائي قيمته 20 مليون يورو، أي أنه لن يكلف البلوجرانا سوى 10 ملايين يورو.

ولا يمتلك برشلونة أي بديل لكوندي سوى هيكتور فورت، الذي لم يتمكن من اللعب لعدة دقائق في هذا المركز بسبب المستوى الجيد للمدافع الفرنسي.