أوزيل يرد على استبعاده من اليوروباليج بمقولة دينيس بيركامب

النجم الألماني لم يظهر في المباراة التي خسرها أرسنال من باتي بوريسوف البيلاروسي

يمر الجناح الألماني مسعود أوزيل، بواحدة من أصعب فتراته الكروية منذ بداية مسيرته، بسبب وضعه الحالي مع أرسنال.

أوزيل خرج تماماً من حسابات المدرب أوناي إيمري هذا الموسم، حيث استبعده في عدد كبير من المباريات.

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الألماني لم يظهر في خسارة أرسنال أمام باتي بوريسوف في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بهدف دون رد.

إيمري قال خلال مؤتمره الصحفي أن أوزيل لم يتدرب بشكل كامل بسبب الإعياء، ولكن الموقف يبدو أكثر تعقيداً من ذلك.

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أوزيل نشر صورة له على حسابه بموقع إنستجرام وعلق عليها:"عندما تقوم بتشجيع أحد الأندية، فأنت لا تفعل ذلك بسبب البطولات أو حبك للاعب معين أو لتاريخه، بل لأنك وجدت نفسك تنتمي له بشكل أو بآخر .. دينيس بيركامب".

واستخدم الألماني مقولة بيركامب نجم أرسنال السابق، وسط حالة من الجدل حول مستقبله سواء بالرحيل أو البقاء بالمدفعجية.

غياب أوزيل بشكل متكرر عن تشكيل أرسنال، يؤكد أن مغادرته المدفعجية أصبح أمراً لا شك به، لوصول العلاقة بينه وإيمري إلى طريق مسدود.