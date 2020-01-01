أوزيل: يجب أن نستمر في القتال

كيف كانت رسالة مسعود أوزيل للجماهير عقب تعادل أرسنال مع كريستال بالاس

جاءت رسالة مسعود أوزيل للجماهير عقب تعادل أرسنال مع كريستال بالاس لتؤكد على عودة الرغبة والحماس للنجم الألماني المعتزل دوليًا.

وكانت مباراة أرسنال أمام كريستال بالاس لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعقب المباراة التي شارك فيها أوزيل أساسيًا واستبدال بمارتنيلي في شوط المباراة الثاني، اتجه النجم الألماني إلى حسابه على تويتر ليرسل رسالة إلى الجماهير.

وجاءت رسالة أوزيل كالتالي: "بالطبع نشعر بخيبة أمل بسبب النتيجة النهائية، ولكن علينا أن نستمر على هذا النسق الإيجابي وأن نقاتل معًا للحصول على الانتصارات"

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2020

وكان أوزيل قد استعاد مكانه كلاعب أساسي مع المدرب الجديد مايكل أرتيتا بعدما تراجعت أدواره مع أوناي إيمري ومن بعده ليونبيرج.

وعاد أوزيل إلى مستواه وقدم مباريات مميزة في الأسابيع الأخيرة مما أعاد النشاط إلى وسط ملعب أرسنال مع عودة توريرا أيضًا لتقديم أداء مميز.

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يذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حصد 28 نقطة فقط من 22 مباراة لعبها حتى الآن.