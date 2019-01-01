أوزيل: نحن سعداء لوجود ليونبيرج معنا

العلاقة بين أوزيل ومدربه تبدو جيدة

أشاد مسعود أوزيل، لاعب أرسنال بمدرب الفريق فريدي ليونبيرج، مشدداً على التفاهم الشديد بينه وبين اللاعبين داخل قلعة الجانرز.

وحقق أرسنال فوزاً هاماً مساء اليوم بثلاثة أهداف لهدف، على حساب وست هام في ختام الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال أوزيل في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد استحقينا الفوز، خاصة في الشوط الثاني، أظهرنا ما يمكننا القيام به على أرضية الملعب إذا كنا نؤمن بأنفسنا، نحن سعداء لجماهيرنا".

وواصل: "نحن سعداء بالمستويات التي قدمها الفريق، خاصة بيبي ومارتنيلي، وتسجيلهما، نحن سنواصل القتال بشدة لنحقق هدفنا هذا الموسم".

وعند سؤاله عن مدربه الجديد ليونبيرج، قال اللاعب الألماني: "لقد كان لاعب كرة قدم، وهو يفهمنا كلاعبين، لقد أظهر جودته وإمكانياته كمدرب".

وتابع: "نحن نشعر بالامتنان لوجوده معنا، اليوم كان ناجحاً بالنسبة له ولنا، هذا المدرب ما نحتاج إليه".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقاط، وبفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.