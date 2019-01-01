أوزيل يطالب أرسنال بالوحدة قبل مقابلة ليفربول

أوزيل لا يشارك في اللقاءات الأخيرة

طالب مسعود أوزيل، نجم أرسنال، فريقه بتوحيد الصفوف قبل مواجهة ليفربول المرتقبة ضمن منافسات كأس كاراباو مساء الأربعاء.

أوزيل لا يشارك في اللقاءات الأخيرة مع فريقه، وسط تقارير تتحدث عن مشاكل مع المدرب أوناي إيمري، لتضاف للمشاكل العدة التي يمر بها الفريق مؤخراً.

وتعادل أرسنال مع كريستال بالاس بهدفين لكل جانب الأحد بالبريميرليج، في لقاء شهد اشتباك القائد جرانيت دجاكا مع جمهور الفريق.

ولجأ أوزيل لانستجرام لحث الفريق على التكاتف، إذ كتب: "مباراة كبيرة مقبلة، مهما حدث، المهم هو أن نتحد".

أرسنال مع أوناي إيمري.. كل الطرق تؤدي لستوك سيتي

وينتظر أن يعود أوزيل لتشكيل الفريق أمام ليفربول بعدما ألمح إيمري أن صانع ألعابه الألماني قد يكون من سيحمل شارة القائد.