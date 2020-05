أوريجي .. شيطان الأهداف الحاسمة في ليفربول

في صيف 2015 تعاقد ليفربول مع مهاجمين من بلجيكا، كريستيان بينتيكي مقابل قرابة 50 مليون يورو دُفعت إلى أستون فيلا، وتسعة ملايين لتحويل إعارة ديفوك أوريجي من ليل إلى انتقال نهائي.الجميع كان ينتظر أن يكون بينتيكي هو النجم ويتألق، بينما أوريجي اُعتبر موهبة شابة ستتطور وتصلح كبديل مميز أو لاعب سريع في مركز الجناح، ولكن الواقع كان غير ذلك.

رحل بينتيكي غير مأسوفاً عليه بعد عام وحيد إلى كريستال بالاس، واستمر أوريجي مع الريدز ولكن دون تأثير كبير، وحتى خرج معاراً إلى فولفسبورج قبل العودة وتحوله لقطعة مهمة في تشكيل يورجن كلوب الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والمنافس على البريميرليج حتى الرمق الأخير.

شارك لاعب الشياطين الحمر، كُنية بلجيكا، الموسم الماضي في مجموع 763 دقيقة مقسمة على 22 مباراة، وأغلبها كان كبديل، ولكنه كان حاسماً، إذ سجل ثمانية أهداف وصنع هدفين، بعض تلك الأهداف كان من الأهم في موسم الريدز.

ولنبدأ من دوري الأبطال، إذا طوال دور المجموعات لم يدخل المهاجم من الأساس في الحسابات، وفي الأدوار التالية تم استغلاله كبديل، حتى مباراة برشلونة بإياب نصف النهائي عندما دخل لتعويض غياب نجوم الفريق الأساسيين، ومعه تحققت عودة لا تنسى برباعية نظيفة على البلوجرانا كان نصيبه منها هدفين، أشهرهم ذلك الرابع بتمريرة أليكساندر أرنولد السحرية.

#OnThisDay last year... a performance we'll never forget 😍 Start your day with EVERY angle of Divock's iconic strike ⚽️ pic.twitter.com/S2VAGgzoxz

وفي النهائي ترك أوريجي بصمته عندما دخل كبديل ومباشرة ترك بصمته بعدما سجل الهدف الثاني لناديه، والذي معه تحطمت آمال توتنهام في التعادل، وحسم ليفربول اللقب الأوروبي الغائب منذ 2005.

Jurgen Klopp has revealed the standout moment that he remembers most from Liverpool’s final win over last season.



“The wonderful Divock Origi goal. That was my biggest memory. It was job done, and I really loved it.” 😍pic.twitter.com/xLvhzFAJK6