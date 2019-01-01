ضربة موجعة لأوراوا الياباني قبل لقاء الهلال

هل يتغلب أوراوا الياباني على تلك الضربة المؤثرة في مواجهة الهلال؟

تلقى فريق نادي أوراوا ريد الياباني ضربة موجعة، قبل مواجهة الهلال السعودي في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تأهله على حساب جوانزهو الصيني.

أوراوا ريد تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على جوانزهو بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي نصف نهائي البطولة القارية.

وحصل كازوكي ناكساوا، على كارت أصفر في الدقيقة 59 من زمن المباراة، ليغيب عن لقاء مباراة الهلال، في ذهاب النهائي.

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وبذلك سيلعب فريق أوراوا مباراة الهلال الأولى بدون حارسه الأساسي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وعلى جانب آخر سيلعب الهلال مكتمل العدد، حيث لن يعاني من أي غيابات خلال مواجهة أوراوا في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

الهلال سيستضيف أوراوا في ذهاب النهائي يوم 9 نوفمبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 24 من نفس الشهر، لتحديد المتوج باللقب.