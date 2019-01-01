أوراوا الياباني يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الهلال

الهلال يستضيف الفريق الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 9 نوفمبر بالرياض

تلقى نادي أوراوا ريدز الياباني ضربة موجعة قبل مواجهة نادي الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية 2019.

النادي الياباني أعلن عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إصابة المهاجم يوكي موتو بخلع في الكتف الأيمن خلال أخر مباريات الفريق بالدوري الياباني.

الهلال يستضيف الفريق الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 9 نوفمبر بالرياض، بينما تُقام مباراة الإياب في ملعب أوراوا يوم 24 نوفمبر.

وأعلن حساب بطل دوري أبطال آسيا 2017 عن حاجة اللاعب للعلاج 4 أشهر، وبالتالي تأكد غيابه عن الفريق في مباراتي النهائي القاري.

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يُذكر أن يوكي موتو شارك مع أوراوا في 9 مباريات بدوري أبطال آسيا خلال الموسم الحالي، تمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهم.