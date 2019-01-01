أودينيزي يُفكر في مدرب غير متوقع لتدريبه، ومرشح آخر واقعي

اسم مفاجئ بكل المقاييس..

بدأت رحلة البحث عن مدرب جديد لأودينيزي، وذلك بعدما أقال النادي الإيطالي مدربه، إيجور تودور، على خلفية تراجع النتائج في الآونة الأخيرة بالكالتشيو.

وكان أودينيزي قد هُزِم من أتلانتا بسبعة أهداف لهدف الأسبوع قبل الماضي، قبل أن يتلقى هزيمة أخرى قاسية ولكن من روما، بأربعة أهداف نظيفة، ليخرج قرار إقالة المدرب بعدها مباشرة.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية من إيطاليا، فإن فيليكس ماجات، المدرب الألماني الشهير، يتصدر قائمة المرشحين لخلافة تودور في تدريب أودينيزي.

ماجات، البالغ من العمر 66 عامًا، يُعد وحدًا من أكثر المدربين شهرة في ألمانيا، وقد حقق لقب البوندسليجا ثلاث مرات، منهم اللقب المفاجأة مع فولفسبورج، واللقبان الآخران مع بايرن ميونخ.

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كما أشرف ماجات على تدريب فولهام في إنجلترا، ولكنه فشل في أن ينقذهم من شبح الهبوط في البريميرليج، ليُكمل معهم في البريميرشيب ولكن سرعان ما رحل لتدهور النتائج.

آخر تجربة للمدرب الألماني كانت في الصين، كما أن آخر تجربة له في ألمانيا عمومًا كانت في 2012، مع فولفسبورج، والذي قبله أشرف على نخبة الفرق الألمانية، بايرن ميونخ وشالكه وشتوتجارت وغيرهم.

ألدو زامبا، هو الوسيط الذي قام بعرض اسم "صدام حسين الألماني" - كما تُلقبه الصحافة - على عائلة بوزو المالكة لأودينيزي.

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إلا أن خيارًا آخر يبدو هو الأكثر منطقية، إنه المدرب والتر زينجا، والذي بحسب ما أوردته تقارير أخرى، هو المرشح الأوفر حظًا لتولي مسؤولية تدريب الفريق في المرحلة المقبلة.

ويمتلك زينجا تاريخًا كبيرًا على الصعيد التدريبي داخل إيطاليا، إذ أشرف على تدريب كاتانيا وسامبدوريا وكوروتوني، إلا أنه حاليًا بدون عمل بعد رحيله عن تدريب فينيسيا، أحد فرق الدرجة الثانية الإيطالية، في مارس الماضي.

وعلى أي حال، فإن موقف أودينيزي متأزم في جدول ترتيب جنة كرة القدم، إذ يقبع الفريق في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط وبفارق ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط.