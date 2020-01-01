أوديجارد ينتظر تحديد ريال مدريد لمصيره

ماذا سيفعل بيريز؟

بصورة رسمية، انتهت إعارة مارتن أوديجارد إلى ريال سوسييداد، وعاد اللاعب ليصبح مرة أخرى على ذمة ريال مدريد.

ومن المعروف أن الاتفاق بين الملكي وسوسييداد كان على إعارة أوديجارد هناك لمدة عامين، بينما القانون الإسباني يمنح حق الإعارة لمدة عام واحد فقط.

لذلك فإن الأمور حاليًا كلها في يد إدارة فلورنتينو بيريز، فإما يتم الاستمرار في الاتفاق المبرم الصيف الماضي بأن تُمدد الإعارة بنهايتها هذا الصيف، وإما يعود اللاعب إلى سانتياجو برنابيو مجددًا.

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تقارير كثيرة ظهرت بعد الأداء المذهل الذي قدّمه الدولي النرويجي عن أن زين الدين زيدان يود إعادته إلى الريال الموسم المقبل، بينما خرجت إدارة سوسييداد وأكدت رغبتها في استكمال اللاعب مسيرته بأنويتا.

أوديجارد نفسه خرج إلى الإعلام في أكثر من مناسبة وأعلن أنه يريد أن يستمر في سوسييداد كما كان الاتفاق لمدة عامين وبعدها يعود إلى ريال مدريد.

سوسييداد وصل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل باحتلاله المركز السادس في جدول ترتيب الليجا لهذا الموسم، ما من شأنه أن يُزيد من طموح أوديجارد في البقاء بسان سيباستيان.

قرار زين الدين زيدان هو من سيحسم الأمور، واللاعب الآن يترقب عن كثب الموقف النهائي لإدارة الميرينجي.

يذكر أن أوديجارد البالغ من العمر 21 عامًا قد شارك هذا الموسم في 36 مباراة وأحرز سبعة أهداف وصنع 9 آخرين.