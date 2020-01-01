أوديجارد يغلق صفحة عودته إلى ريال مدريد الموسم المقبل

رسالة واضحة من صاحب الـ21 عامًا بشأن مستقبله وناديه الموسم القادم

أصر اليافع النرويجي مارتين أوديجارد، على أنه لا يفكر سوى في استكمال فترة إعارته مع ناديه الحالي ريال سوسييداد، والممتدة حتى منتصف العام القادم.

وبعد مساهمة صاحب الـ21 عامًا في قيادة فريقه الباسكي للإطاحة بالريال الملكي من الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، تضاعفت الأنباء والشائعات التي تتحدث عن إمكانية قطع إعارته ليعود إلى "سانتياجو بيرنابيو" مع بداية الموسم الجديد.

وردًا على هذه الأنباء، قال أوديجارد في تصريحات صحفية "البعض يسألني عن موقفي من اللعب في دوري الأبطال وأنا هنا، لكني سعيد مع النادي وخطتي الأولى هي البقاء مع ريال سوسييداد لمدة عامين".

المزيد من الفرق

وعن فرص فريقه في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، قال "من الرائع اللعب ضد أفضل الفرق في العالم، وهذا حلم بالنسبة لي كلاعب، لكن هناك فرق أخرى في المنافسة مثل خيتافي، أتلتيكو مدريد، إشبيلية وفالنسيا".

ويحتل الفريق الغريم لبلباو المرتبة السادسة في جدول ترتيب أندية الليجا برصيد 43 نقطة، على بعد نقطتين فقط ومباراة أقل من خيتافي صاحب المركز الرابع.

وأبلى الشاب النرويجي بلاءً حسنًا مع سوسييداد هذا الموسم، بتسجيل سبعة أهداف وتقديم ثماني تمريرات حاسمة، كواحد من أبرز المؤثرين في النتائج سواء على مستوى الليجا، أو كأس ملك إسبانيا.

وختم حديثه "شيئان يثيران الحماسة بداخلي لأننا نريد الفوز بكأس الملك والتأهل لدوري أبطال أوروبا".

ويحتاج سوسييداد لتجنب الهزيمة أمام ميرانديس في مباراة إياب نصف نهائي كأس الملك، لضمان الترشح للمباراة النهائي، بعد الفوز في الذهاب بهدفين لهدف.

وحال توج الفريق باللقب، ستكون البطولة الأولى للفريق الباسكي منذ 23 عامًا.