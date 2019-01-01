أوديجارد: العمل مع زيدان أضعف ثقتي بنفسي

صانع الألعاب النرويجي يقدم مستوى مميز في الدوري الهولندي هذا الموسم قبل العودة لريال مدريد

كشف مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار لفيتيس أرنهايم الهولندي، عن تجربته كلاعب النادي الإسباني مع المدرب السابق زين الدين زيدان.

صانع الألعاب النرويجي انتقل لريال وهو في سن المراهقة عام 2015 مقابل 3 مليون يورو، ولكنه لم يحصل على فرصة اللعب كأساسي.

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أوديجارد ذهب لإعارتين خلال تدريب زيدان للميرينجي، مع هيرينفين والآن مع فيتيس حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال النرويجي في تصريحات صحفية:"كان يمكنني الذهاب لأي نادي لكن حلمي كان ريال مدريد، لأنه الفريق الأكبر في العالم بالنسبة لي".

وأضاف:"ريال هو الخيار الأنسب أيضاً، تدربت مع الفريق الأول ولعبت بعض المباريات مع الفريق الرديف بقيادة زيدان".

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وتابع:"حصلت على الفرصة في بعض الأحيان مع الفريق الأول، كنت أتمنى أفضل من ذلك، ولكن في النهاية كانت خطوة عظيمة باللعب بجوار سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو".

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واستكمل:"كان ينبغي علي التمتع بالجودة والسرعة الكافية للمشاركة بصفة أساسية مع ريال، سعيد بالعمل مع زيدان، رغم اهتزاز ثقتي بنفسي أحياناً عندما كان يشرح لنا كيفية اللعب بالطريقة الصحيحة، لديه قدرات فنية استثنائية".

جدير بالذكر أن صاحب الـ20 عاماً لعب 20 مباراة مع فيتيس هذا الموسم، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4 آخرين.