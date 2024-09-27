أوباميانج ضد إيفان توني .. "مهاجم القادسية بـ7 أرواح ونجوم الأهلي يخذلون الإنجليزي"

أوباميانج يهزم توني بـ"القاضية"..

"من سيفوز في معركة الهدافين؟!".. هكذا تساءل عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، قبل مواجهة الإنجليزي إيفان توني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج، في قمة الأهلي والقادسية.

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الثنائي اللذين لعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" سابقًا، دخلا قمة الأهلي والقادسية بـ"حماسٍ كبير"، وقدما مستويات أكثر من رائعة، على أرضية الملعب.

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لكن في النهاية.. ابتسمت المباراة لأوباميانج، الذي سجل الهدف الوحيد؛ ليقود القادسية للفوز على الأهلي (1-0)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

أوباميانج يستعيد شبابه أمام الأهلي

ويُمكن القول إن أوباميانج الذي يبلغ من العمر 35 سنة، قد استعاد شبابه من جديد في قمة الأهلي والقادسية؛ وهو ما أثبته من خلال قتاليته، حتى الوقت بدل الضائع.

أوباميانج حاول الهروب في بداية المباراة، من الرقابة المفروضة عليه من دفاعات الأهلي، وذلك من خلال العودة إلى منتصف الملعب، والتحرك على الجناحين؛ وهو ما قلل خطورته نسبيًا.

وظل هذا الأمر حتى جاءت الدقيقة 43، الذي سجل منها أوباميانج هدف المباراة الوحيدة، من علامة الجزاء؛ بعد عرقلة زميله هيثم عسيري، داخل منطقة الـ18 الأهلاوية.

وكاد المهاجم الجابوني أن يسجل الهدف الثاني، عندما سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الـ18، اصطدمت في عارضة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكما أنهى الشوط الأول.. دخل بيير إيمريك أوباميانج، النصف الثاني من المباراة بـ"قوة كبيرة"، ولكنه اصطدم هذه المرة بتألق الحارس الشاب عبدالرحمن الصانبي، الذي تصدى لتسديدته القوية في الدقيقة 50.

ومع استحواذ الأهلي على الكرة في الـ20 دقيقة الأخيرة، ظهر أوباميانج بأدوار جديدة؛ وهذه المرة كمدافع متقدم؛ بمعنى أنه كان أول لاعب يضغط على مدافعي ولاعبي خط وسط المنافس، لمنعهم من بناء الهجمات.

وبالفعل.. من إحدى عمليات الضغط، نجح أوباميانج في قطع الكرة من البرازيلي روجر إيبانيز، في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة؛ حيث كاد أن يسجل هدفًا لولا سوء الحظ.

توني مهاجم متحرك "سيئ الحظ"

وعلى الجانب الآخر.. ظهر توني كـ"صانع ألعاب" في الشوط الأول من مباراة الأهلي والقادسية، وبدون أن يشكل خطورة واضحة على مرمى المنافس.

توني خرج كثيرًا من منطقة الـ18 في الشوط الأول، على غرار ما فعله أوباميانج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، وقام بتوزيع الكرات لزملائه في خط الهجوم.

ومن إحدى هذه التمريرات.. قدّم المهاجم الإنجليزي هدية إلى زمليه الشاب فراس البريكان، الذي أهدر فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني.. تكفل إيفان توني بنفسه، بتهديد مرمى القادسية؛ حيث حرمه القائم من هدف محقق في الدقيقة 51، قبل أن يقوم بلقطة أثارت الجدل بعدها بـ14 دقائق.

هذه اللقطة؛ كانت عندما حاول أن يسجل هدفًا بـ"مقصية رائعة" داخل منطقة الـ18؛ إلا أنها اصطدمت بيد مدافع نادي القادسية، وسط مطالبات بالحصول على ركلة جزاء.

الحكم عاد إلى مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، قبل أن يأمر باستكمال اللعب، بحجة أن اللقطة لا تستحق احتساب أي قرار ضد القادسية.

وغرق إيفان توني في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وسط التكتل الدفاعي للقادسية؛ ليفشل في إنقاذ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الهزيمة.