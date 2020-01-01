دوري الأمم الأوروبية

ما هي أهم مباريات التوقف الدولي في اكتوبر 2020؟

عمر خليل
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Cristiano Ronaldo Suécia Portugal Nations League 08092020
UEFA
في هذا التقرير من جول نتعرف سويًا على أهم مباريات التوقف الدولي في أكتوبر 2020، من مباريات ودية ومباريات ضمن تصفيات كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية..

لا تحظى فترة التوقف الدولي بحب أغلب عشاق كرة القدم حول العالم، فتظل كرة قدم الأندية هي الأكثر متابعةً وإثارة في نظرهم، إلا أنه وفي الوقت نفسه، يمكن القول بوضوح أن التوقف الدولي لشهر أكتوبر 2020 سيحظى بعددٍ من المباريات المثيرة على مختلف الأصعدة.

تستعد المنتخبات إلى عدد من الفعاليات المهمة على الصعيد الدولي، مباريات أكتوبر فرصة مواتية لإتمام تلك الاستعدادات والمباريات الرسمية المقرر لها في نوفمبر المقبل، لذلك فستلعب المنتخبات عددًا من المباريات الودية، وهناك على الجانب الآخر بعض المباريات الرسمية.

تصفيات كأس العالم 2022 بالنسبة لقارة أمريكا اللاتينية ستنطلق في هذا التوقف، ومباريات ودية بين منتخبات من مختلف القارات، جنبًا إلى جنب مع مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية التي تُستكمل بعد توقف سبتمبر الماضي.

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    على مدار الأسبوعين القادمين، سيستمتع عشاق كرة القدم برؤية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مع الأرجنتين والبرتغال، وكذلك المنتخبات العربية كمنتخب الجزائر وتونس وغيرها، مع قمم مثيرة متوقعة لن يعكر صفوها سوى غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا.

    في هذا التقرير من جول نستعرض معكم أبرز وأهم المباريات التي ستقام في التوقف الدولي أكتوبر 2020.

    الاتحاد الدولي يسمح للأندية برفض انضمام اللاعبين للمنتخبات

    المباريات الودية

    المباراة

    		 الموعد القنوات الناقلة الملعب
    ألمانيا - تركيا الأربعاء 7 أكتوبر 2020،
    20 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية    		 beIN Sports HD راين إنرجي شتاديون
    البرتغال - إسبانيا

    الأربعاء 7 أكتوبر 2020،
    20 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    		 beIN Sports HD خوسيه ألفالادي
    فرنسا - أوكرانيا

    الأربعاء 7 أكتوبر 2020،
    20 صفر 1442،
    21:10 مصر، 22:10 السعودية

    		 beIN Sports HD  ستاد دو فرانس
    إنجلترا - ويلز الخميس 8 أكتوبر 2020،
    21 صفر 1442،
    21:00 مصر، 22:00 السعودية    		 beIN Sports HD ويمبلي
    توجو - ليبيا

    الخميس 8 أكتوبر 2020،
    21 صفر 1442،
    16:00 مصر، 17:00 السعودية

    		 beIN Sports HD المنزة
    تونس - السودان الجمعة 9 أكتوبر 2020،
    21 صفر 1442

    beIN Sports HD

    		 المنزة
    المغرب - السنغال الجمعة 9 أكتوبر 2020،
    21 صفر 1442،
    19:00 المغرب، 20:00 مصر    		 beIN Sports HD مولاي عبد الله
    الجزائر - نيجيريا

    الجمعة 9 أكتوبر 2020،
    21 صفر 1442،
    19:30 الجزائر، 20:30 مصر

    		 الأرضية الجزائرية ليمانس آرينا
    قطر - غانا الإثنين 12 أكتوبر 2020،
    24 صفر 1442،
    17:00 قطر، 16:00 السعودية    		 beIN Sports HD لم يحدد بعد
    الإمارات - أوزباكستان الإثنين 12 أكتوبر 2020،
    24 صفر 1442    		 لم يحدد بعد لم يحدد بعد
    الجزائر - المكسيك الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،
    25 صفر 1442،
    20:00 الجزائر، 21:00 مصر    		 الأرضية الجزائرية كارس ينس آرينا
    تونس - نيجيريا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،
    25 صفر 1442،
    19:30 تونس، 20:30 مصر    		 beIN Sports HD ليمانس آرينا
    المغرب - الكونغو الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،
    25 صفر 1442،
    19:00 المغرب، 20:00 مصر    		 beIN Sports HD مولاي عبد الله

    تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية

    المباراة

    		 الموعد القنوات الناقلة الملعب
    تشيلي - أوروجواي الجمعة 9 أكتوبر 2020،
    22 صفر 1442،
    00:45 مصر، 01:45 السعودية    		 beIN Sports HD سينتينارو
    باراجواي - بيرو الجمعة 9 أكتوبر 2020،
    22 صفر 1442،
    01:30 مصر، 02:30 السعودية    		 beIN Sports HD ديفينسوريس ديل الشاكو
    الأرجنتين - الإكوادور الجمعة 9 أكتوبر 2020،
    22 صفر 1442،
    02:10 مصر، 03:10 السعودية    		 beIN Sports HD  لا بونبونيرا
    كولومبيا - فنزويلا السبت 10 أكتوبر 2020،
    23 صفر 1442،
    01:30 مصر، 02:30    		 beIN Sports HD ميتروبوليتانو
    البرازيل - بوليفيا السبت 10 أكتوبر 2020،
    23 صفر 1442،
    02:30 مصر، 03:30 السعودية    		 beIN Sports HD آرينا كورينثيانز
    بوليفيا - الأرجنتين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،
    26 صفر 1442،
    22:00 مصر، 23:00 السعودية    		 beIN Sports HD هيرناندو سيليس
    الإكوادور - أوروجواي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،
    26 صفر 1442،
    23:00 مصر، 00:00 السعودية    		 beIN Sports HD لا كاسا بلانكو
    فنزويلا - باراجواي الأربعاء 14 أكتوبر 2020،
    27 صفر 1442،
    00:00 مصر، 01:00 السعودية    		 beIN Sports HD  ميتروبوليتان الأولمبي
    بيرو - البرازيل الأربعاء 14 أكتوبر 2020،
    27 صفر 1442،
    02:00 مصر، 03:00 السعودية    		 beIN Sports HD بيرو الوطني
    تشيلي - كولومبيا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،
    27 صفر 1442،
    02:30 مصر، 03:30 السعودية    		 beIN Sports HD تشيلي الوطني

    تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2021

    المباراة

    		 الموعد القنوات الناقلة الملعب
    آيسلندا - رومانيا الخميس 8 أكتوبر 2020،
    21 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية    		 beIN Sports HD لاوجاردالسفولور
    بلغاريا - المجر

    الخميس 8 أكتوبر 2020،
    21 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    		 beIN Sports HD فاسيل ليفسكي
    البوسنة والهرسك - أيرلندا الشمالية

    الخميس 8 أكتوبر 2020،
    21 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    		 beIN Sports HD  جربافيكا
    سلوفاكيا - جمهورية أيرلندا

    الخميس 8 أكتوبر 2020،
    21 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    		 beIN Sports HD تيهيلنه بوله
    اسكتلندا - إسرائيل

    الخميس 8 أكتوبر 2020،
    21 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    		 beIN Sports HD هامبدن بارك
    النرويج - صربيا

    الخميس 8 أكتوبر 2020،
    21 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    beIN Sports HD

    		 أوليفول
    جورجيا - بيلاروسيا

    الخميس 8 أكتوبر 2020،
    21 صفر 1442،
    18:00 مصر، 19:00 السعودية

    		 beIN Sports HD

    بوريس بايتشادزه دينامو أرينا
    مقدونيا الشمالية - كوسوفو

    الخميس 8 أكتوبر 2020،
    21 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    beIN Sports HD

    		 فيليب الثاني

    دوري الأمم الأوروبية

    المباراة

    		 الموعد القنوات الناقلة الملعب
    إسبانيا - سويسرا السبت 10 أكتوبر 2020،
    23 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية    		 beIN Sports HD ألفريدو دي ستيفانو
    أوكرانيا - ألمانيا

    السبت 10 أكتوبر 2020،
    23 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    		 beIN Sports HD أولمبيسكي
    إنجلترا - بلجيكا الأحد 11 أكتوبر 2020،
    24 صفر 1442،
    18:00 مصر، 19:00 السعودية    		 beIN Sports HD  ويمبلي
    بولندا - إيطاليا

    الأحد 11 أكتوبر 2020،
    24 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    		 beIN Sports HD بي جي آي آرينا
    فرنسا - البرتغال

    الأحد 11 أكتوبر 2020،
    24 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    		 beIN Sports HD ستاد دو فرانس
    ألمانيا - سويسرا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،
    26 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية    		 beIN Sports HD راين إنرجي شتاديون
    أوكرانيا - إسبانيا

    الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،
    26 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    		 beIN Sports HD أولمبيسكي
    إيطاليا - هولندا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،
    27 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية    		 beIN Sports HD  سان سيرو
    إنجلترا - الدنمارك

    الأربعاء 14 أكتوبر 2020،
    27 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    		 beIN Sports HD ويمبلي
    البرتغال - السويد

    الأربعاء 14 أكتوبر 2020،
    27 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    		 beIN Sports HD خوسيه ألفالادي
    كرواتيا - فرنسا

    الأربعاء 14 أكتوبر 2020،
    27 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    		 beIN Sports HD ماكسيمير

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