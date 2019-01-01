أهلي جدة على بُعد خطوة من مدافع الفيصلي

النادي قريب من التوصل لاتفاق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت تقارير صحفية لاقتراب أهلي جدة من التوقيع مع يزيد البكر مدافع الفيصلي.

وحظي الظهير الأيمن بموسم جيد جدًا مع الفيصلي، وقد بدأ الأهلي المفاوضات لضمه مع نهاية الموسم لكن تغيير مجلس الإدارة والمشاكل الإدارية الأخرى أعاقت استكمال المفاوضات.

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ومع عودة المفاوضات مؤخرًا، نجحت الأطراف في التوصل لاتفاق حول انتقال البكر للأهلي مقابل 7 ملايين ريال سعودي تقريبًا، مع توقيعه على عقد يمتد لـ4 سنوات يحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 146 ألف ريال سعودي تقريبًا.

يُذكر أن الفيصلي تخلى الصيف الماضي عن ظهيريه حمد آل منصور وسلطان الغانم لصالح النصر، وقد ساهم اللاعبان في تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي.