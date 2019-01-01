مدافع الأهلي مازال مطلوبًا في ريفر بليت

الصفقة قد تتم في الصيف القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يتخل ريفر بليت عن رغبته في ضم مدافع الأهلي السعودي "باولو دياز"، خاصة بعد فقدانه لمدافعه جورج موريرا بانتقاله للدوري الأمريكي.

ونجح الأهلي بقيادة رئيسه ماجد النفيعي في ضم المدافع التشيلي من سان لورينزو خلال أغسطس الماضي رغم اهتمام عدة أندية أوروبية به بجانب ريفر بليت، بعدما قدم له عرضًا ماليًا مغريًا تضمن حصوله على 7 ملايين يورو خلال عقد يمتد لـ3 سنوات.

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وحاول النادي الأرجنتيني ضم دياز خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، لكن النادي السعودي رفض العرض لضعف المقابل المالي ولصعوبة تعويض اللاعب خلال انتقالات يناير.

المصادر الأرجنتينية تحدثت عن رغبة النادي في ضم المدافع مجددًا، ونقلت على لسان رئيسه تصريحات تفيد بأنهم سيُعودون لمحاولة ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.