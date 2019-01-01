ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

كم عدد أهداف ميسي ورونالدو في مسيرتهم؟ ومن يتفوق على الآخر؟

استمر الصراع التهديفي بين الأسطورتين رونالدو وميسي حتى بعد رحيل البرتغالي عن ريال مدريد وانضمامه إلى يوفنتوس، فمن الذي يتفوق على الآخر حتى الآن؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

واصل الثنائي ميسي ورونالدو تقديمهم لأداء خارق للعادة في السنوات القليلة الماضية كان أبرز ما فيه هو ثباتهم على تألقهم برغم تقدمهم في العمر ومواجهة بعض التحديات الآخرى مثل لجوء الخصوم في بعض الأحيان إلى خطط وتكتيكات خاصة من أجل إيقافهم والحد من خطورتهم، ولكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب اصرارهما على مواصلة تخطي أي معوقات.

يتخذ كل منهما الآخر حافزاً له من أجل الاستمرار في تقديم الأفضل، ويتشابه ميسي ورونالدو في أن كلاهما بدأ مسيرته كجناح قبل أن يتم تغيير مركزهما -في وقت لاحق- إلى المهاجم الصريح أو الوهمي بفلسفة بيب جوارديولا في فترة تواجده مع برشلونة وذلك بسبب قدراتهم التهديفية المرعبة والتي ساعدتهما على تحطيم العديد من الأرقام القياسية وخاصةً في الدوري الإسباني.

لكن كم عدد الأهداف التي سجلها كلا من صاروخ ماديرا والبرغوث في مسيرتهما حتى الآن؟ ومن الذي يتفوق على الآخر؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

ما هو عدد أهداف ميسي مع برشلونة؟

بدأ ميسي مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة في 2004 ولم تكن انطلاقته مبهرة حيث سجل هدف واحد فقط في تسع مباريات فقط لعبها في كل المسابقات في موسمه الأول، وفي الموسم الذي يليه تحسنت أرقامه قليلاً واستطاع إحراز 8 أهداف، وبدايةً من موسم 2008-09 قدم الأرجنتيني مستوى مغاير تماماً وأصبح يسجل ما لا يقل 30 هدفاً في الموسم الواحد في كل المسابقات.

يرجع امتلاك ميسي إلى تلك الإحصائيات التهديفية المرعبة إلى عدم اكتفائه بموهبته فقط ولكن سعيه للتطور والوصول إلى المثالية، مثلما أصبح اللاعب يجيد الضربات الحرة المباشرة بشكل كبير لدرجة أنها باتت أسهل من ركلات الجزاء بالنسبة له، وسجل منها الكثير من الأهداف في السنوات القليلة الماضية سواء مع ناديه برشلونة أو منتخب الأرجنتين، ويتفوق فيها على الجميع دون استثناء في الوقت الراهن.

سجل ميسي غالبية أهدافه في الدوري الإسباني بواقع 419 هدفاً في 452 مباراة وساهمت في الفوز بعشرة ألقاب، وبالنسبة لباقي البطولات استطاع ليو إحراز 112 هدفاً في 135 لقاء بدوري أبطال أوروبا الذي توج به ثلاث مرات، 51 هدفاً في 73 مباراة لعبها في كأس ملك إسبانيا الذي تحصل عليه الأرجنتيني في 6 مناسبات، بالإضافة إلى 13 هدف في كأس السوبر الإسباني، 5 أهداف في كأس العالم للأندية و3 أهداف في كاس السوبر الأوروبي.

عدد أهداف ميسي مع برشلونة:

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي سجلها برشلونة 2004 - 2019 687 603

ما هو عدد أهداف رونالدو مع الأندية التي لعب لها حتى الآن؟

بعكس ميسي، لعب كريستيانو رونالدو الذي يتفوقه بعامين لأكثر من نادي، بدايةً بسبورتينج لشبونة البرتغالي مروراً بمانشستر يونايتد الإنجليزي، ومن ثم ريال مدريد الإسباني، قبل أن يرحل في الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة كلفت البيانكونيري حوالي 100 مليون يورو، وفي تحدي جديد للدون الذي يسعى لكسر بعض الأرقام القياسية في السيريا آ.

كانت بداية رونالدو بطيئة للغاية حيث تمكن من تسجيل 5 أهداف فقط في كل البطولات التي لعبها مع لشبونة في ، قبل أن يتحول إلى لاعب آخر تحت قيادة السير أليكس فيرجسون الذي استغل موهبته أفضل استغلال وأصبح أفضل لاعب في العالم في عام 2008 ويحرز 118 هدفاً طيلة فترة تواجده في إنجلترا وذلك في 292 مباراة شارك بها مع الشياطين الحُمر.

انتقل بعدها إلى ريال مدريد في صفقة قياسية وعلى الرغم من توقعات السير أليكس فيرجسون بأن تلك الخطوة ستدمر مستقبل اللاعب، ولكن البرتغالي انفجر تهديفياً بشكل غير مسبوق مع الملكي وأصبح نداً لند مع ليونيل ميسي وواجهة المرينجي في مباريات الكلاسيكو التي كانت عنواناً للمواجهة المباشرة بين أفضل ثنائي في العالم وإثنين من أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ، وسجل 450 هدفاً في 438 لقاء بقميص زعيم أوروبا.

انضم رونالدو ليوفنتوس في الصيف الماضي وأحرز 28 هدفاً فقط في أول مواسمه بالدوري الإيطالي وهو رقم أقل بكثير من إحصائياته في السنوات القليلة الماضية، وسيسعى الدون لتعويض ذلك في الفترة المقبلة بعد تعيين مدرب جديد ذو فلسفة هجومية من شأنها أن تساعد في تحسن أرقام النجم البرتغالي الذي لا يكل ولا يمل من تحطيم الأرقام.

يملك رونالدو سجل تهديفي أفضل من ميسي في الدوري الإسباني حيث أحرز البرتغالي 311 هدفاً في 292 مباراة، مما يعني أن تواجده لفترة أطول في إسبانيا كان يمكن أن يساعده على تخطي ميسي في المجمل، خاصة ً وأنه اكتسح الكل في دوري أبطال أوروبا وهو لاعب لريال مدريد"في الأخر"

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عدد أهداف رونالدو طوال مسيرته:

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي سجلها سبورتينج لشبونة 2002 - 2003 31 5 مانشستر يونايتد 2003 - 2009 292 118 ريال مدريد 2009 - 2018 438 450 يوفنتوس 2018 - 2019 43 28

ما هو السجل التهديفي لميسي مع منتخب الأرجنتين؟

تعتبر أي مناسبة يرتدي فيها ميسي قميص المنتخب من المرات القليلة التي يتم انتقاد اللاعب فيها على الرغم أنه الأفضل في تاريخ بشهادة كثيرين، دائماً ما يتم إلقاء اللوم على اللاعب بسبب عدم قدرته على إظهار شخصيته القيادية في البطولات الكبرى، بالإضافة إلى المقارنة المستمرة بين أدائه مع التانجو ومع برشلونة والتي دائماً ما تتحول إلى لغز لا يوجد تفسير له.

بدأ ميسي مسيرته مع المنتخب الأول في 2005 وتمكن من تسجيل 68 هدفاً في 136 مباراة لعبها، بواقع 21 هدفاً في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، 32 هدفاً في 45 مباراة ودية، 9 أهداف فقط في 27 لقاء لعبه ميسي في بطولة كوبا أمريكا كان أخرها التي أُقيمت في البرازيل هذا العام و6 أهداف في 19 مباراة في كأس العالم، وفشل البرغوث الأرجنتيني في تحقيق أي لقب له مع المنتخب حتى الآن.

عدد أهداف ميسي مع الأرجنتين:

المنتخب الفترة المباريات الأهداف التي سجلها الأرجنتين 2005 - 2019 136 68

ما هو عدد أهداف رونالدو مع البرتغال؟

لم تكن بداية رونالدو مع يوفنتوس مبهرة أو خيالية كما ينتظر البعض، خاصةً بعد أن فشل اللاعب في قيادة البيانكونيري للعثور على القطعة الناقصة في دولاب بطولات الفريق وهي مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي ودعها الفريق أمام أياكس في مفاجأة كبيرة غير متوقعة خاصةً بعد إقصاء أتلتيكو مدريد في مباراة كانت عنوانها أن الدون موجود ومصمم على قيادة فريقه الجديد للمجد الغائب.

على عكس ليونيل ميسي، يحظى كريستيانو رونالدو بمسيرة أكثر نجاحاً مع المنتخب البرتغالي، حيث تمكن الدون من قيادة بلاده إلى الفوز بكلا من بطولة أمم أوروبا عام 2016 على حساب المنتخب الفرنسي بفضل هدف إيدير في الوقت الإضافي، وكذلك دوري الأمم الأوروبية التي تُوج بها برازيل أوروبا في نسختها الأولى على حساب الطواحين الهولندية بهدف نظيف سجله جيديش، ولكن بمساهمات واضحة من نجم يوفنتوس في باقي مباريات البطولة.

شارك رونالدو مع المنتخب الأول للمرة الأولى منذ عام 2003، وتمكن من تسجيل 88 هدفاً في 158 مباراة لعبها، بواقع 30 هدفاً في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، 20 هدفاً في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا، 9 أهداف في بطولة أمم أوروبا، 7 أهداف في 17 مباراة شارك فيها بكأس العالم، هدفين في أربع لقاءا لعبها بكأس القارات وثلاثة أهداف في ثلاث مباريات له بدوري الأمم الأوروبية.

عدد أهداف رونالدو مع البرتغال:

المنتخب الفترة المباريات الأهداف التي سجلها البرتغال 2003 - 2019 158 88

النتيجة النهائية.. ميسي أم رونالدو! من يتفوق على الآخر؟

لعب كريستيانو رونالدو عدد مباريات أكبر من ليونيل ميسي بحكم أنه يكبره بعامين لذا بدأ مسيرته مبكراً بطبيعة الحال، حيث تمكن البرتغالي من المشاركة في 803 مباراة مع الأندية التي لعب لها، مقابل 687 لقاء فقط للبرغوث الأرجنتيني مع نادي برشلونة، ، بالإضافة إلى ذلك شارك مهاجم يوفنتوس الحالي في 158 مباراة دولية مقابل 136 مباراة لميسي مع منتخب بلاده أي أكثر منه بحوالي 22 لقاء.

لكن هناك عوامل آخرى كان من شأنها أن تبرر تفوق رونالدو على ميسي، حيث يملك لاعب ريال مدريد السابق سجل تهديفي أفضل في الدوري الإسباني أكثر من أسطورة برشلونة، حيث تمكن كريستيانو من إحراز 311 هدفاً في 292 مباراة، مقابل 419 هدفاً لليو في حوالي 452 لقاء، كم هدفاً كان سيسجله النجم البرتغالي إذا استمر في الليجا أو انضم للمرينجي في وقت مبكر عن عام 2009؟

في المجمل مع النادي والمنتخب، أحرز ليونيل ميسي 671 هدفاً مقابل 689 هدفاً لكريستيانو رونالدو، مما يعني أن التفوق من نصيب البرتغالي، ولكن لازال الصراع مستمراً بينهم وفي حال اعتزال الدون مبكراً ستُتاح الفرصة للأرجنتيني للتفوق عليه وكسر أرقامه الذي من الممكن تخطيها قبل تعليقه للحذاء في حال لم تتحسن إحصائياته في الدوري الإيطالي في الفترة المقبلة.