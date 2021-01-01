كم عدد أهداف محمد صلاح في مسيرته حتى الآن؟

شهدت رحلة صلاح الكثير من الأرقام مثل هداف الدوري الإنجليزي التي حصل عليها مرتين متتاليتين مع ليفربول، فما هو عدد أهدافه طوال مسيرته؟

استطاع النجم المصري محمد صلاح تحقيق نجاح استثنائي في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى آنفيلد بصفقة تاريخية جعلته أغلى لاعب في تاريخ نادي ليفربول وحصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم 2018.

وامتدت إنجازاته إلى القارة الإفريقية التي نشأ فيها، وحصل على جائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا لعامي 2017 و2018، جائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعام 2017، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، (هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ) عامي 2018 و2019. اختير من قبل مجلة تايم الأمريكية في عام 2019 ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.

كانت بداية مسيرة محمد صلاح في الدوري المصري مع المقاولون العرب ، ومنه احترف في أوروبا من بوابة بازل السويسري ، والذي قدمه بعد ذلك كهدية لتشيلسي لكن مورينيو رفضها، فرحل صلاح لفيورنتينا ثم إلى روما على سبيل الإعارة، وذلك قبل أن يشتري الجيالوروسي عقده من البلوز، ثم كان على موعد مع محطته الأبرز والتي كانت ليفربول

كانت بداية تطور صلاح في العاصمة الإيطالية وتحديدًا تحت قيادة سباليتي، والذي علمه كيفية الوصول للمرمى، وبعد رحيله إلى آنفيلد، أكمل كلوب ما بدأه الثعلب الإيطالي وجعل من صلاح هداف الفريق الأول.

لكن كم عدد أهداف محمد صلاح؟ يقدم لكم جول إحصائية بجميع أهدافه منذ بدايته.

ما هو أكثر فريق سجل محمد صلاح في شباكه؟

كم عدد أهداف محمد صلاح؟

كانت بدايته متواضعة مقارنةً بما وصل إليه مع ليفربول ، فالبداية كانت شابًا يافعًا في أحد الفرق التاريخية في الدوري المصري هو المقاولون العرب ، لفت هذا الشاب الأنظار منذ بدايته وفي موسمه الأول في التشكيل الأساسي لذئاب الجبل شارك في 24 مباراة سجل خلالهم 5 أهدافٍ فقط، لكن أحد هذه الأهداف كان في شباك الأهلي البطل التاريخي للدوري المصري، وكانت المرة الأولى التي يعرف فيها الجمهور محمد صلاح.

رحل صلاح عن المقاولون العرب بنهاية موسم 2011-12 واتجه إلى بازل الذي قضى فيه موسمًا ونصف، وشارك خلال هذه الفترة في 79 مباراة وسجل 20 هدفًا، منهم 7 أهدافٍ في دوري أبطال أوروبا.

طلب مورينيو محمد صلاح في تشيلسي وانضم الفرعون بالفعل، لكنه عاش أسوأ فتراته على الإطلاق، حيث لم يشارك إلا في 19 مباراة أغلبها كبديل وسجل هدفين فقط.

جاءت قبلة الحياة في شتاء موسم 2014-15، عندما انضم لفيورنتينا على سبيل الإعارة وخاض معه 26 مباراة سجل فيهم 9 أهدافٍ في مدة لا تتجاوز نصف الموسم، فلفت أنظار روما فانتقل على سبيل الإعارة كذلك لمدة موسم سجل خلاله 15 هدفًا من 42 مباراة، ثم انتقل بشكلٍ دائم للذئاب وزادت حصيلته التهديفية في الموسم الثاني حيث بلغت 19 هدفًا في 41 مباراة.

كانت النقلة الكبرى لصلاح في مطلع موسم 2017-18، عندما عاد للدوري الإنجليزي مرةً أخرى من بوابة ليفربول هذه المرة، وفي موسمه الأول حصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي بعد أن سجل 32 هدفًا، وخلال هذا الموسم سجل 44 هدفًا في جميع المسابقات.

حاول محمد صلاح في موسميه الثاني والثالث تكرار الإنجاز، لكنه لم ينجح، ففي الموسم الثاني سجل 27 هدفًا في جميع البطولات، وفي الموسم الثالث سجل 23 هدفًا.

بالطبع كان لصلاح دورًا هامًا منذ بدايته مع منتخب مصر ، فقد لعب للأعمار السنية وخاض أوليمبياد 2012 وكان أحد أهم أسباب وصول الفراعنة لكأس العالم 2018 بعد غياب استمر لقرابة الثلاثة عقود، ومنذ 2011 حتى الآن سجل الفرعون 45 هدفًا بقميص المنتخب المصري في 70 مباراة.

وبذلك يصبح عدد أهداف محمد صلاح طوال مسيرته هو 196 هدفًا مع جميع الأندية التي لعب لها، و 45 هدفًا بقميص الفراعنة.

عدد أهداف محمد صلاح: