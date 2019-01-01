أنيس البدري يُحدد ملامح السيناريو الأفضل للترجي أمام مازيمبي

مباراة منتظرة في دوري أبطال أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف أنيس البدري مهاجم الترجي عن ملامح السيناريو الأفضل بالنسبة لفريقه خلال مواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد البدري أن إحراز 3 أهداف وعدم قبول أي هدف سيكون مثاليًا وضمانًا لتأهل الترجي لنهائي البطولة للموسم الثاني على التوالي.

وطلب اللاعب التونسي من جماهير فريق الدم والذهب الحضور بكثافة وتشجيع الفريق خلال مباراة رادس ضد الضيف الكونغولي اليوم السبت.

مضيفًا "ندرك جيدًا أهمية المباراة، لذا علينا الفوز وأن نخرج بنتيجة تسمح لنا بخوض لقاء الإياب بفرص كبيرة".

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"أرى الفوز بثلاثة أهداف دون رد هو السيناريو الأفضل لنا وسنسعى لتحقيقه، لذا علينا تقديم مباراة كبيرة والحرص على عقدم قبول أي هدف".

"مازيمبي يتمتع بقوته الهجومية، هي إحدى أهم نقاط قوته، ولذا أداء فريقنا الدفاعي سيكون مهمًا غدًا وسيساعدنا على الخروج بالنتيجة التي نريدها. إن شاء الله نعمل على حسم الفرص التي ستسنح لنا لضمان تحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم صاحب الـ29 عامًا مؤكدًا أن مباراة الإياب ستكون عبة جدًا أمام منافس صعب المراس على ملعبه.