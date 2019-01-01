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الدوري التونسي - الدرجة الأولى

أنيس البدري أفضل لاعب مغاربي 2018 من فرانس فوتبول

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اللاعب التونسي توج عامه الماضي بأفضل لقب مغاربي من المجلة الفرنسية

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

حصل التونسي أنيس البدري، على جائزة أفضل لاعب مغاربي من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لعام 2018.

وقال لاعب الترجي في حواره مع المجلة الفرنسية عقب فوزه بالجائزة: "أنا سعيد جدا بهذا اللقب، أشكر كل من صوت لأجلي، هذه أجمل نهاية للموسم الرائع الماضي".

وواصل: "كان عاماً مليئاً بالنجاحات، لعل أبرزها هو المشاركة في كأس العالم مع تونس، والفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي، والمشاركة في كأس العالم للأندية".

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وتابع حول مسيرته: "عانيت من الإصابات بشكل كبير، وأبطأت مسيرتي بشكل واضح لقد كانت كابوساً بالنسبة لي، ولكني لم أستسلم، وانتهى الأمر بي مشاركاً مع نسور قرطاج في المونديال".

وحول مستقبله مع فريق باب سويقه قال اللاعب صاحب الـ 28 عاماً: "لا يزال في عقدي مع الترجي عام ونصف، ولكنى أتمنى الرحيل قبل يناير، أريد الاحتراف في أوروبا أو الخليج".

الجدير بالذكر أن البدري جاء في المركز الأول بالتصويت، بعد حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي والمنتخب المغربي، ورياض محرز لاعب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي.

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