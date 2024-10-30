"احترم النادي الذي فتح لك أبوابه" .. قائد أتلتيكو مدريد السابق يهاجم كورتوا بعد أحداث الديربي

الحارس البلجيكي في مرمى النيران

يرى أنطونيو لوبيز قائد فريق أتلتيكو مدريد السابق، حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، لم يحترم جماهير ناديه السابق "الروخيبلانكوس"، بتصرفاته في ديربي مدريد.

وألقت مجموعة أولتراس أتلتيكو مدريد المقذوفات على حارس الريال، خلال مباراة الديربي الأخيرة بين الفريقين والتي انتهت بالتعادل (1-1)، الأمر الذي تسبب في حالة من الاضطراب، لتتوقف المباراة عدة دقائق.

وقال لوبيز في حوار مع شبكة "ريليفو" الإسبانية: "لا أعرف ما حدث مع كورتوا بشكل دقيق لأنني لم أتحدث معه، لكن عليه أن يحترم ناديه السابق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "عندما يكون هناك شخص مؤثر في غرفة تبديل الملابس مثلي، ثم انتقل لاحقًا إلى أوساسونا أو مايوركا، أعتقد أنه يجب عليه أن يتحلى بالاحترام دائمًا لناديه السابقة وجماهيره".

وتابع: "يجب أن يحافظ كورتوا على فضل أتلتيكو مدريد عليه، خصوصًا عندما يكون ناديًا فتح لك أبوابه، واهتم بك وجعلك تنمو كثيرًا".

وختم متحدثًا إلى الحارس البلجيكي: "عليك أن تعتني ببعض التفاصيل وتحافظ على علاقتك بالجماهير التي هتفت له، حتى لو رحلت لنادٍ منافس. وبالطبع هذا لا يبرر ما حدث من تجاوزات على أرض الملعب".

وكان كورتوا قد علق على أحداث الديربي ومطالبات مدربه السابق في أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، بمعاقبة اللاعب الذي يستفز الجماهير، قائلًا: "أنا أحترم رأي سيميوني، بشأن معاقبة اللاعبين الذي يستفزون الجماهير، لكني لا أتفق معه، هناك منظمات هي من تقرر وقد قررت بالفعل، أنا لا أريد التحدث عن الأمر أكثر من ذلك".