أنشيلوتي يكشف مفاجأة لبرشلونة في الكلاسيكو بشأن هازارد!

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد يتحدث عن موقف إيدين هازارد من المشاركة في لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة.

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أن فريقه سيستمتع بعودة لاعبه فيرلاند ميندي خلال المواجهة المقبلة بدوري أبطال أوروبا ضد شاختار دونيتسك.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وتحدث خلالها عن موقف إيدين هازارد من العودة ضد برشلونة.

ما الذي قاله كارلو أنشيلوتي عن الشباب وعودة المصابين؟

وقال أنشيلوتي: "باستثناء هازارد، كل عناصر الفريق أصبحت متاحة ونشعر أننا بخير، لدينا الكثير من الدوافع بعد فترة التوقف الدولي".

وأضاف: "يجب أن أضع في اعتباري عدد الدقائق التي يحصل عليها النجم الشباب، وأشعر أنني محظوظًا بامتلاك خط وسط ملعب شاب فيه فالفيردي وكامافينجا وبلانكو".

ما الذي قاله أنشيلوتي عن عودة فيرلاند ميندي؟

وأردف: "ميندي عاد بالفعل، لكن ربما لا يبدأ المباراة، نحن سعداء بوجوده في الوقت الحالي فلقد عانينا من الكثير من المشاكل على الجانب الأيسر".

وأكمل: "لدي فكرة واضحة حول التشكيل الآن، ويجب أن نستخدم طريقة 4-3-3، لقد دافعنا بطريقة سيئة للغاية عندما لعبنا 4-4-2".

ما الذي قاله أنشيلوتي عن إيدين هازارد؟

وأنهى كلماته: "لقد تعب من كثرة تلك المشاكل، لكننا نأمل أن يعود ضد أوساسونا أو برشلونة في الكلاسيكو".

جدير بالذكر أن لقاء الكلاسيكو سيقام على ملعب كامب نو يوم الأحد المقبل ويدخله ريال مدريد وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

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