أنشيلوتي يكشف عن خططه لانتقالات يناير مع إيفرتون

تصريحات رزينة من المدرب الإيطالي..

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، على أنه لن يسعى للتعاقد مع مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق مكتمل عندما يتعلق الأمر بالشق الهجومي.

وكان أنشيلوتي قد تولى مقاليد الحكم في التوفيز الأسبوع الماضي، وقادهم للمرة الأولى أمام بيرنلي في البوكسينج داي، في المباراة التي فازت فيها كتيبته بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة.

وارتبط إيفرتون بالعديد من اللاعبين في يناير كان على رأسهم زلاتان إبراهيموفيتش، والذي انتقل مؤخرًا بصورة رسمية إلى ميلان لمدة ستة أشهر.

المدرب الإيطالي في تصريحات للصحافة تحدث عن خططه في يناير بقوله "مهاجم؟ لا لم نتحدث عن ذلك وبكل التأكيد أنا لن أطلب التعاقد مع مهاجم. في المقدمة نحن جيدون حقًا.".

"لم نتحدث عن الأمر لأننا نود أن نركز على المباريات الحالية، حتى 5 يناير أمامنا ثلاث مباريات علينا أن نصب تركيزنا كله من أجل الفوز بهم، بعد ذلك يمكننا الحديث عن إذا ما كُنّا نحتاج لشيء من عدمه."

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واعتبر أنشيلوتي أن البوكسينج داي سيكون فرصة مواتية للجميع من أجل المشاركة، حيث قال "أقوم بعملية التناوب داخل الفريق حاليًا من أجل تفادي الإصابات وليس من أجل تحديد من يبقى ومن يرحل.".

"علينا أن نصلي ألا تحدث لنا إصابات، فالاحتمالات كبيرة بأن نفقد أحدًا بسبب الإجهاد، نأمل في أن يرتاح اللاعبون ثم يعودون بكل قوتهم، ولكننا ندرك أن الأمر مستحيل في غضون 48 ساعة فقط."

وأتم "اللاعبون الذين لم يلعبوا لديهم فرصة للمشاركة يوم السبت فمن المستحيل أن يشارك نفس من لعبوا يوم الخميس، اليوم التالي للمباراة تكون الأمور عادية، أما اليوم الثاني فتبدأ الآلام في الظهور، الأمر صعب حقًا.".

الجدير بالذكر أن إيفرتون سيحل ضيفًا مساء السبت على نيوكاسل يونايتد، والذي هُزِم في مباراة الخميس أمام مانشستر يونايتد برباعية.