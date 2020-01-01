أنشيلوتي يكشف سر رفضه تدريب مانشستر يونايتد

كان على أعتاب النادي الإنجليزي بعد رحيل السير

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، عن السبب الذي دفعه لرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد بعد رحيل السير أليكس فيرجسون.

أنشيلوتي يقود التوفيز مساء اليوم الأربعاء ضد الشياطين الحمر، في المواجهة التي ستجمع بينهما في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.

الإيطالي المخضرم كان على وشك تدريب مانشستر، ولكنه رفض هذه الفكرة بسبب اتفاقه مع نادي ريال مدريد الإسباني.

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وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية:"علاقتي جيدة جدًا بالسير أليكس فيرجسون، حيث قابلته عندما قرر الاعتزال وتحدثنا عن إمكانية خلافته بالمنصب".

وأضاف:"كنت قريبًا وقتها من الانتقال لريال مدريد، لذلك رفضت هذه الفكرة، لكني أشعر بالامتنان الشديد لقيامهم بالحديث معي وقتها، وبعد هذه المحاولة لم تكن هناك أي مفاوضات أخرى".

وتابع:"مانشستر يونايتد فريق رائع وقوي، لعبت أمامه أكثر من مرة خلال حقبة السير، وأحترم تاريخ هذا الفريق العريق الذي يشبه ميلان وريال مدريد في كرة القدم".

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يذكر أن إيفرتون يعيش حالة مميزة مع أنشيلوتي هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الرابع بالدوري الإنجليزي بـ26 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر، بالتساوي مع مانشستر صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.