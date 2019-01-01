أنشيلوتي يكشف حالة إنسيني ويطالب باجتياز الفترة السيئة

اللاعب خرج من قائمة مواجهة فروسينوني بالفعل عقب وداعه لمران الجمعة مصاباً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي ضرورة فوز فريقه على فروسينوني في المباراة المقبلة بالدوري الإيطالي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي:"نريد جميعاً إغلاق تلك الفترة السيئة، نركز على هدفنا بضمان المركز الثاني في أسرع وقت ممكن، وهذا ما يجب تحقيقه بلعب كرة قدم جيدة غداً.

وأضاف:"ربما لم أقكر في ذلك في بداية الموسم، ولكن المركز الثاني بات هدفاً مهماً".

أما عن مشاكل لورنزو إنسيني العضلية قال المدرب:"لقد حاول خلال هذا الأسبوع ولكنه لا يزال يشعر بالألم، الإصابة ليست خطيرة ولكنها لا تسمح له بالتدرب في كامل حالته وفعل ما نحتاج ‘ليه في الملعب".

وتابع:"نحتاج إلى الصبر.. آلان أيضاً لديه مشكلة عضلية، ولكن الخبر الجيد أن راؤول ألبيول عاد حتى لو كنت لا أظن أنه سيبدأ في النشكيل.

يذكر أن نابولي يحتل المركز الثاني بـ67 نقطة، بفارق 6 نقاط عن إنتر ميلان الثالث، في المسابقة التي حسمها يوفنتوس لصالحه كالعادة..