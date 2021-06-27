أنشيلوتي يكشف ترشيحه لأطراف نهائي اليورو

أنشيلوتي يتحدث عن أداء إيطاليا في يورو 2020

أعرب المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي المدرب الحالي لريال مدريد عن أداء منتخب بلاده في بطولة اليورو، كاشفًا توقعاته لأطراف نهائي البطولة.

أشاد الإيطالي بطريقة لعب الآزوري ووضح السمات التي تعطي فوقية هذا الفريق عن أي منتخب آخر في منافسات اليورو الجارية.

ماذا قال أنشيلوتي؟

تحدث أنشيلوتي عن اليورو وخاصة منتخب بلاده، إيطاليا وقال: "إيطاليا تلعب كرة قدم هجومية، وفي نفس الوقت لديها منظومة دفاعية صلبة وقد تم اختباراها في الكثير من المناسبات، إنها مفاجأة كبرى وفي نفس الوقت حديث البطولة".

وأضاف: "لقد قلتها قبل انطلاق بطولة اليورو وأكررها الآن: أرى إنجلترا وإيطاليا في النهائي، ويبدو أن النتائج الأولى تؤكد توقعاتي، أتمنى أن تنتهي على هذا النحو".

"إيطاليا هذه مختلفة عن غيرها".. ما الذي يراه المدرب الإيطالي؟

أسهب أنشيلوتي وتحدث عن الاختلاف التي تملكه كتيبة مانشيني دون غيرها وقال: "قوة إيطاليا تكمن في لعبها الجماع، على عكس المرشحون الآخرون، فالجميع يعتمد على قائد ما،بلجيكا تتجسد في لوكاكو، البرتغال لديها ألماستها كريستيانو رونالدو أما في فرنسا، مبابي مخيف".

وأردف: " أما بالنسبة لإيطاليا فأجد صعوبة في اختيار لاعب واحد في كتيبة مانشيني، ويمكن أن يكون ذلك ميزة في النهاية".

واختتم حديثه ومدح لاعب وسط المنتخب الإيطالي وباريس سان جيرمان، ماركو فيراتي حيث قال: "فيراتي شخصية عظيمة، أعرفه جيدًا لقد دربته في باريس سان جيرمان، جودة اللاعب رائعة ولديه أيضًا خبرة في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الخبرة الدولية الآن".

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