أنشيلوتي يغيب عن نابولي أمام روما

رابطة الدوري الإيطالي تعاقب مدرب نابولي بالإيقاف

قررت رابطة الدوري الإيطالي، إيقاف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي مباراة وحيدة، بسبب اعتراضه على التحكيم في مباراة أتلانتنا.

وتعرض أنشيلوتي إلى الطرد في مباراة فريقه الأخيرة أمام أتلانتا، بسبب اعتراضه على التحكيم في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ودخل أنشيلوتي إلى أرضية ملعب مباراة فريقه أمام أتلانتا في الدقائق الأخيرة، معترضاً على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه.

وتم تغريم فريق الجنوب الإيطالي 3000 يورو، بسبب إلقاء الجماهير زجاجات المياة، وتغريم إنسيني قائد الفريق 1500 يورو.

وبهذه يغيب مدرب نابولي، عن فريقه في ديربي الشمس أمام روما عصر السبت القادم في الجولة الـ 11 من بطولة الدوري.

ديربي الشمس | ما بين شروق روما وغروب نابولي

جدير بالذكر أن نابولي يحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن روما صاحب المركز الرابع.