أنشيلوتي يُعيد إحياء توني كروس بدور تكتيكي جديد

نبأ سعيد للملكي..

تلقى مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي دفعة كبيرة بعودة توني كروس وجاهزيته للمشاركة بالمباريات مرة أخرى، حيث ينوي الاعتماد على الألماني في أدوار جديدة ومختلفة.

ولم يشارك كروس هذا الموسم سوى في 85 دقيقة فقط بأول 10 مباريات على مختلف الأصعدة بسبب إصابته التي دامت منذ الموسم الماضي وتحامل عليها لمدة طويلة.

صحيفة "آس" أشارت في تقرير لها أن أنشيلوتي سعيد للغاية بعودة كروس وينوي الاعتماد عليه أساسيًا على الفور، كما أنه ينوي الاعتماد عليه في أدوار أكثر هجومية.

خلال ولاية المدرب الإيطالي الأولى في ريال مدريد كان لا غنى عن كروس دفاعيًا وهجوميًا، ولكن الآن يميل أنشيلوتي لمنحه أدوارًا في وسط الملعب أكثر هجومية لتتناسب مع قدراته البدنية.

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في السابق كان من الممكن أن يكون كروس ومودريتش وحدهما في منتصف الميدان، لكن خطة أنشيلوتي حاليًا هي إقحام ارتكاز دفاعي خلف الألماني بصورة مباشرة لمنحه حرية التقدم ومساندة الهجوم.

وبدا واضحًا حاجة ريال مدريد إلى حلول هجومية جديدة غير الأطراف في الأسبوع الذي سبق التوقف الدولي، حيث عانى الفريق هجوميًا وعجز عن تسجيل الأهداف أو صناعة الخطورة.

لذلك، يبدو أن أنشيلوتي هو الأسعد على الإطلاق بعودة كروس الذي يمكن الاعتماد عليه كصانع ألعاب، كما أن صاحب الـ32 عامًا سيكون سعيدًا للغاية بهذا التغيير في الدور باعتبار أنه يفضل الأدوار الهجومية كثيرًا.