أنشيلوتي يستهدف ثنائي ريال مدريد من أجل مشروعه

كارلو أنشيلوتي يريد ضم ثنائي ريال مدريد جاريث بيل وخاميس رودريجيز لإيفرتون

كشفت عدة تقارير صحفية إسبانية أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي إيفرتون يستهدف تعزيز صفوف فريقه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بثنائي ريال مدريد.

وكان أنشيلوتي قد تولى تدريب إيفرتون منتصف الموسم الحالي وحقق نتائج مميزة مع الفريق قبل أن يتوقف نشاط كرة القدم بسبب فيروس كورونا.

وحول ذلك، يريد أنشيلوتي دعم مشروعه في إيفرتون بالمزيد من اللاعبين من أجل مواصلة النسق التصاعدي وتحقيق الأهداف التي جاء من أجلها.

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وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الثنائي المدريدي جاريث بيل وخاميس رودريجيز أولوية بالنسبة للمدرب الإيطالي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعاني جاريث بيل وخاميس رودريجيز من قلة المشاركة مع ريال مدريد بسبب خروجهما من حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وقد تدرب الثنائي رفقة كارلو أنشيلوتي حين كان المدرب الإيطالي مديرًا فنيًا لريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2013 و2015، قبل أن تتم إقالته بنهاية موسمه الثاني.

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يذكر أن زين الدين زيدان يفضل العديد من الأسماء الأخرى الموجودة في ريال مدريد على بيل وخاميس، ما يدفعهما للبحث عن عرض يضمن لهما المزيد من الدقائق.