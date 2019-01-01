أنشيلوتي: يجب أن يتخذ الحكام القرارات وليس تقنية الفيديو

مدرب نابولي لديه وجهة نظر حول تقنية الفيديو

يرى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي أن اتخاذ القرارات الهامة في بعض المباريات، يجب أن يكون مسؤولية الحكم وليس تقنية الفيديو.

وتم عقد اجتماع اليوم، بحضور بعض المدربين واللاعبين والحكام، للنقاش حول تقنية الفيديو في الدوري الإيطالي.

وكان أنشيلوتي، الذي تم طرده في واقعة مثيرة للجدل خلال مباراة فريقه وأتلانتا في أكتوبر الماضي، من المتواجدين اليوم.

أنشيلوتي سأل الحكم نيكولا ريزولي وقال له: "هل ارتكبت خطأ في مباراة نابولي وأتلانتا؟".

وقال له الحكم: "كان يجب إيقاف المباراة على الفور، فنحن مخطئين في عدم استخدام تقنية الفيديو".

ومن جانبه قال المدرب صاحب الـ 60 عاماً مازحاً: "هل يمكنني المغادرة؟ يكفي أنني أعرف أنك ارتكبت خطأ".

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وواصل: "المشكلة الحقيقية هي أن في بعض المباريات، يكون القرار لتقنية الفيديو، ولكن من رأيي يجب أن يكون القرار لحكم الساحة في القرارات الغير موضوعية".

ويستعد أنشيلوتي مع نابولي، لمواجهة ميلان يوم السبت في قمة الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.