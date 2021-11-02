أنشيلوتي ناصحًا هازارد: عليه التعلم من ماريانو دياز

طلب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، من إيدين هازارد التعلم من تجربة ماريانو دياز واستغلال الفرصة حينما تتاح له.

المدرب الإيطالي سبق وأشار إلى إمكانية رحيل هازارد عن الفريق وأنّ قلة مشاركاته لأسباب فنية وليست بداعي الإصابة.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة شاختار في دوري أبطال أوروبا: "لوكا يوفيتش لاعب جيد وأحاول أن أمنحه فرصة قدر المستطاع، هو يعرف أنني أحب طريقة لعبه ولكن أمامه أفضل مهاجم في العالم. عليه أن يكون مستعدًا لأن هناك أمر ما سوف يحدث".

وتابع: "طلبت من ماركو أسينسيو أن يستمتع بشخصيته، أن يسدد ويمرر. فهو مهم جدًا لنا ويمتلك أسلوب مختلف عن رودريجو".

وحول رودريجو أشار إلى أنّ اللاعب سيكون جاهزًا للعودة واللعب مع الفريق بعد التوقف الدولي ولكنّه لن يشارك في مباراة شاختار أو رايو فاييكانو.

"سعيد بعودة بيل إلى منتخب ويلز"

وأبدى أنشيلوتي سعادته بعودة جاريث بيل إلى صفوف منتخب ويلز رغم الإصابة بقوله: "هو لاعب ملتزم، لقد عانى من إصابة كبيرة ولم يعد للتدريبات بعد لكنّ تم استدعائه للمنتخب لتقييم حالته".

وأوضح: "ربما يتدرب قليلًا قبل لقاء رايو فاييكانو، لو حدث وشارك مع ويلز سيكون الأمر رائعًا لأنّه سيحصل على دقائق لعب تساعده على العودة والجاهزية للمباريات".

وأكد المدرب الإيطالي أنّ الفريق يمتلك أكثر من لاعب في مركز الجناح وهو أمر إيجابي لأن كل منهم يمتلك صفات مختلفة، فبيل يختلف عن فينيسيوس وكذلك أسينسيو وهكذا.

على هازارد التعلم من ماريانو

وحول إيدين هازارد، أردف: "إنّ يتدرب معنا بشكل جيد وعلينا أن نمتلك الإيمان أنّ لحظته سوف تأتي".

واسترسل: "من توقع أنّ يأتي ماريانو ويشارك؟ لقد لعب أمام إلتشي واستغل الفرصة التي سنحت له وهذا ما نطلبه من هازارد. عليه أن يتعلم استغلال الفرصة كلما سنحت له وهذا الأمر ينطبق على كل لاعب لا يشارك بصورة منتظمة".

أنشيلوتي رأى أنّ الفريق يصل لمواجهة شاختار في أفضل حال ممكن خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا وأنّ لديه الرغبة لمواصلة تحقيق الانتصارات.

واختتم: "بدأنا جيدًا الموسم الحالي على ملعب "سانتياجو برنابيو" وسجلنا 11 هدفًا في مباراتين، ولكن بعد ذلك في 3 مباريات لم نسجل سوى هدف واحد فقط وكان من ركلة جزاء. هذا أمر نحتاج للعمل عليه وتحسينه قريبًا".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد متصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط متساويًا مع شيريف.

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