أنشيلوتي: نابولي لم يكن على قدر المهمة

ميلان يقصي نابولي من ربع نهائي كأس إيطاليا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي انزعاجه عقب الخروج من كأس إيطاليا على يد ميلان.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة:"نابولي لم يكن على قدر المهمة. المباراة أصبحت صعبة بسبب اثنتين من الهجمات المرتدة المبكرة بالكرات الطولية".

وأضاف:"بعيداً عن الهدفين لم يقدم ميلان الكثير، ولكن الآن لسنا جاهزين بدنياً بالشكل الكافي لتحطيم مقاربة دفاعية كتلك".

وأوضح:"بدون هذين الخطأين، كنا لنحظى بالمزيد من المساحات لفتح المباراة".

وكان ميلان قد تأهل إلى نصف النهائي بفضل هدفي كريشتوف بيونتيك المهاجم الجديد الوافد من جنوى.