أنشيلوتي: نابولي لم يكن على قدر المهمة
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أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي انزعاجه عقب الخروج من كأس إيطاليا على يد ميلان.
وقال أنشيلوتي عقب المباراة:"نابولي لم يكن على قدر المهمة. المباراة أصبحت صعبة بسبب اثنتين من الهجمات المرتدة المبكرة بالكرات الطولية".
وأضاف:"بعيداً عن الهدفين لم يقدم ميلان الكثير، ولكن الآن لسنا جاهزين بدنياً بالشكل الكافي لتحطيم مقاربة دفاعية كتلك".
وأوضح:"بدون هذين الخطأين، كنا لنحظى بالمزيد من المساحات لفتح المباراة".
وكان ميلان قد تأهل إلى نصف النهائي بفضل هدفي كريشتوف بيونتيك المهاجم الجديد الوافد من جنوى.